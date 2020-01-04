المنتخب الأمريكي لكرة القدم يلغي معسكرا كان مقررا في قطر بعد مقتل سليماني

ألغى الاتحاد الأمريكي لكرة القدم معسكرا تدريبيا كان يعتزم إقامته في قطر بدءا من الأحد وذلك على خلفية تصاعد التوتر في المنطقة بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد.

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قرر الاتحاد الأمريكي لكرة القدم إلغاء معسكر تدريبي كان يعتزم إقامته في قطر هذا الشهر، على خلفية توتر الوضع الإقليمي بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بقصف جوي أمريكي في بغداد.



وكشف الاتحاد في بيان الجمعة عن إلغاء المعسكر الذي كان يعتزم إقامته في الدوحة بدءا من الأحد وحتى 25 كانون الثاني/يناير الحالي، عازيا سبب ذلك إلى "تطور الأوضاع في المنطقة".

وأكد في بيانه "العمل مع الاتحاد القطري لكرة القدم لإيجاد فرصة في المستقبل القريب ليختبر منتخبنا التجهيزات العالمية المستوى والضيافة في قطر" التي تستعد لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2022.



وكان الاتحاد الأمريكي يعتزم إقامة هذا المعسكر قبل مباراة ودية يخوضها ضد كوستاريكا في الأول من شباط/فبراير.

وقتل سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، والقيادي البارز في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، فجر الجمعة بقصف جوي من طائرة مسيرة واستهدفت موكبهما قرب مطار بغداد.



ودعت الولايات المتحدة رعاياها الجمعة إلى مغادرة العراق "فورا"، بينما صدرت مواقف إقليمية ودولية تدعو إلى ضبط النفس وخفض التصعيد.

فرانس24/ أ ف ب