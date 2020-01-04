بطولة إسبانيا: برشلونة يتعادل مع متذيل الترتيب وريال مدريد يشاركه الصدارة

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مدريد (أ ف ب)

سقط برشلونة المنقوص عدديا في فخ التعادل على أرض جاره اللدود ومتذيل الترتيب اسبانيول 2-2، فلحق به غريمه ريال مدريد، الفائز في ملعب جاره العنيد خيتافي 3-صفر، في صدارة ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم السبت في المرحلة التاسعة عشرة.

ورفع برشلونة حامل اللقب في آخر موسمين رصيده الى 40 نقطة بفارق هدفين عن ريال مدريد، وذلك قبل رحلتهما إلى السعودية الاسبوع المقبل لخوض الكأس السوبر الاسبانية مع اتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وبرغم اكتمال صفوفه باستثناء غياب حارسه الالماني مارك اندريه تير شتيغن المصاب بركبته، كان برشلونة الطرف الاضعف في الشوط الاول امام غريمه الكاتالوني.

ومن كرة ثابتة لمارك روكا، افتتح اسبانيول التسجيل برأسية لاعب الوسط المخضرم دافيد لوبيز في شباك الحارس البديل البرازيلي نيتو (23).

لكن فريق المدرب ابيلاردو، مدافع برشلونة السابق بين 1994 و2002 وثالث مدرب لاسبانيول هذا الموسم بعد دافييد غاييغو وبابلو ماتشين، كاد يتلقى هدف التعادل لولا ارتطام تسديدة الاوروغوياني لويس سواريز من داخل المنطقة في القائم الايسر لمرمى الحارس المخضرم دييغو لوبيز (42).

في الشوط الثاني، حاول مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي الذي سيتعرض لضغوط اضافية جراء هذه النتيجة، قلب المعادلة فدفع بلاعب الوسط التشيلي ارتورو فيدال بدلا من الكرواتي ايفان راكيتيتش.

وكان له ما أراد فنفض فريقه الغبار عن نفسه عندما اقتنص سواريز هدفه الحادي عشر هذا الموسم بكرة طائرة جميلة اثر عرضية من الظهير جوردي البا ليعادل الارقام (50).

صنع سواريز الهدف الثاني بحرفنة جميلة وعرضية قابلها فيدال برأسية قوية هزت شباك لوبيز اليائس (59). وكان نصيب سواريز 4 اهداف و6 تمريرات حاسمة في آخر 10 اهداف لبرشلونة في الدوري.

وفي وقت كان برشلونة يبحث عن هدف ثالث، طُرد لاعب وسطه الهولندي فرنكي دي يونغ لنيله انذارا ثانيا (75).

تراجع حامل اللقب وكاد الصين وو لي يعادل لكن نيتو طار وحرمه التسجيل برأسية جميلة (77). وفي ظل محاولات اسبانيول لادراك التعادل اهدر سواريز تحقيق الثنائية امام لوبيز (38 عاما) المتقدم (87)، فرد عليه وو لي بهدف تعادل قاتل عندما انسل وراء الدفاع وسدد ارضية الى يمين نيتو ليصبح اول لاعب صيني يسجل في شباك برشلونة في مختلف المسابقات (88).

قال سواريز بعد التعادل "قمنا بالاصعب وهو العودة في هذا الملعب الصعب، لكن نشعر بخيبة امل لخسارة نقطتين. هناك امور يجب ان تتحسن بغض النظر عن النتيجة".

- تألق كورتوا وفاران -

وكان ريال قد تصدر موقتا باجتيازه فخ ملعب خيتافي العنيد فهزمه 3-صفر محققا فوزه الاول بعد ثلاثة تعادلات.

وفرض خيتافي، سابع الترتيب والذي خسر مرة يتيمة هذا الموسم على ارضه قبل مباراة السبت ضد برشلونة، مباراة صعبة على رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان خصوصا في الشوط الاول حيث تألق حارسه البلجيكي تيبو كورتوا منقذا فريقه من أهداف محققة.

على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز" في ضاحية العاصمة، غاب قائد دفاع ريال سيرخيو راموس عن دربي العاصمة لايقافه والمهاجم البلجيكي المصاب ادين هازار، فيما دفع زيدان بالجناح الويلزي غاريث بايل الغائب عن التعادل الاخير من السنة الماضية امام اتلتيك بلباو لاصابة بسيطة، فلعب بدلا من البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور المشارك في نهاية اللقاء.

وقال ظهير ريال داني كارباخال "نجحنا في الفوز على خصم صعب المراس. تصدى كورتوا لثلاث او اربع فرص، الجميع يعرف قدرته هو حارس كبير ويساعدنا على حصد النقاط".

وحمل كورتوا فريقه على كتفيه وتصدى ببراعة لتسديدة قوية من لاعب الوسط الاوروغوياني ماورو أرامباري (25).

ومن خروج خاطىء للحارس دافيد سوريا اثر ركنية، تسبب قلب الدفاع الفرنسي رافايل رافايل بتسجيل هدف الافتتاح بعد عرضية من مواطنه الظهير الايسر فيرلان مندي حولها الحارس عن طريق الخطأ في شباكه (34).

كاد التعادل يأتي عن طريق المغربي فيصل فجر بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجانب القائم الايمن (38)، رد عليها الفرنسي كريم بنزيمة، وصيف ترتيب الهدافين بفارق هدف عن الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، بتسديدة من زاوية ضيقة أبعدها الحارس سوريا ببراعة الى ركنية (41).

انقذ كورتوا، أفضل لاعب في المباراة، مجددا ريال من تسديدة قوية ثانية عاندت لاعب الوسط فجر من زاوية ضيقة (44)، ثم حرم المدافع الاوروغوياني لياندرو كابريرا من رأسية قريبة (45+1).

وفي الشوط الثاني، تابع كورتوا تألقه وصد كرة خايمي ماتا المنفرد (49).

وكما حصل في الشوط الاول عندما سيطر خيتافي دون تسجيل، استغل ريال ركلة حرة ثانية وعبر فاران ايضا الذي ارتقى عاليا وعكس برأسه كرة لاعب الوسط الالماني توني كروس في قلب المرمى (53)، أكدتها تقنية "في ايه آر" لمساعدة التحكيم بالفيديو.

واحتفظ ريال بتقدمه وكاد يضيف هدفا ثالثا عبر فينسيوس وبايل في الوقت البدل عن ضائع، لكن الشباك ابتسمت للكرواتي المخضرم لوكا مودريتش في المرمى الخالي بعد مرتدة صنعها لها البديل الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي (90+5)، لينتظر ريال مفاجأة من اسبانيول تبقيه على الصدارة.

وتحدث زيدان عن اداء فاران "انا سعيد بادائه ومن الهام عندما يغيب سيرخيو راموس ان نملك قائدا ثانيا".

تابع "عانينا في الشوط الاول لكننا عملنا بجهد بعدها. لعبنا كفريق وهذا الاهم. انقذنا (كورتوا) مرتين او ثلاث في الشوط الاول وكان حاسما. هو حارسي، لذا بالنسبة لي هو الافضل، لا شك في ذلك".

- أتلتيكو مدريد يتابع صحوته -

وتابع أتلتيكو مدريد صحوته، واصبح ثالثا بفارق الاهداف عن اشبيلية المتعادل الجمعة مع بلباو، بفوزه الثالث تواليا على ضيفه ليفانتي 2-1.

واستهل لاعبو المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني المباراة بقوة، وافتتحوا التسجيل بهدف جماعي جميل عبر الارجنتيني انخل كوريا الذي لعب على الطائر من مسافة قريبة عرضية مقشرة للانكليزي كيران تريبيير (13).

باغت ليفانتي بالمعادلة عبر روجر مارتي متابعا على الطائر من وضعية صعبة ضربة حرة خدعت الحارس السلوفيني يان أوبلاك (16).

لكن جنون بداية المباراة استمر بهدف استعادة التقدم لاتلتيكو برأسية المدافع البرازيلي فيليبي في الزاوية البعيدة بعد عرضية من الظهير البرازيلي رينان لودي (18).

وحافظ فريق العاصمة على تقدمه حتى الانفاس الاخيرة التي شهدت انقاذ اوبلاك مرماه متصديا بشكل خارق لهدف محقق (90+3).

قال اوبلاك "قدمنا مباراة جيدة لكن لم ننجح بتسجيل الهدف الثالث وهذا ما عقد الامور علينا. حصلوا على فرصة اخيرة لكن نجحتها بابعادها عن طريق الحظ. كانت ردة فعل لا اكثر من ذلك".

واستعاد فالنسيا السادس في مطلع العام 2020 نغمة الفوز التي افتقدها في المرحلتين الأخيرتين قبل العطلة الشتوية، بتفوقه على ضيفه إيبار 1-صفر بهدف الأوروغوياني ماكسي غوميز (27).

© 2020 AFP