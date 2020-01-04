بطولة الإمارات: البرتغالي إيمانويل مدربا للعين

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دبي (أ ف ب)

أعلن العين خامس الدوري الاماراتي لكرة القدم السبت تعاقده مع البرتغالي بيدرو ايمانويل ليكون مدرباً له حتى 2021، بديلا للكرواتي ايفان ليكو الذي كان اقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

ويبتعد العين والذي كان قاده العراقي غازي فهد بصفة موقتة في آخر مرحلتين من الدوري، بفارق 8 نقاط عن شباب الاهلي المتصدر، لذلك فان ايمانويل يلزمه عمل كبير للمنافسة على اللقب.

واكد مطر الدرمكي رئيس العين حسب بيان وزعه النادي ان" ايمانويل على معرفة جيدة بمقدرات لاعبي الفريق من خلال متابعته لمبارياته في الفترة السابقة، وسيكون شريكا اساسيا في القرارات الخاصة بالاعداد، وبوضع الاحتياجات المطلوبة لتعزيز قوة الزعيم (لقب النادي) والمنافسة على حصد الألقاب".

وتابع الدرمكي "النجاحات التي ارتبطت باسم بيدرو ايمانويل في مسيرته التدريبية، والطموحات المشتركة في كسب التحديات المقررة على الفريق خلال الاستحقاقات المقبلة على الصعيدين المحلي والقاري بالموسم الحالي، اسهمت في استقرار اللجنة الفنية للاحتراف بالاجماع على المدرب البرتغالي".

واكتسب ايمانويل (44 عاما)، المدافع السابق لبورتو البرتغالي من 2002 حتى اعتزاله في 2009، شهرته كمدرب من خلال قيادته التعاون السعودي عام 2019 للقب مسابقة كأس الملك لاول مرة في تاريخه بفوزه على الاتحاد جدة في النهائي 2-1.

كما عُيّن ايمانويل في اب/اغسطس 2019 مدربا لالميريا الاسباني (درجة ثانية) والذي يملكه رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي ال الشيخ، قبل ان يقال من منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر.

© 2020 AFP