بكين تقيل مدير مكتب الارتباط مع هونغ كونغ (إعلام حكومي)

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بكين (أ ف ب)

أعلنت الصين السبت تعيين مدير جديد لمكتب الارتباط مع هونغ كونغ، الهيئة المكلفة شؤون المدينة التي تتمتع بحكم ذاتي وتشهد تظاهرات مطالبة بالديموقراطية منذ حزيران/يونيو الماضي.

وقال التلفزيون الحكومي الصيني إن "وانغ زيمين أقيل من المنصب الذي يشغله على رأس مكتب الارتباط" لشؤون هونغ كونغ منذ 2017، وتم تعيين ليو هوينينغ مكانه، بدون أن تضيف أي تفاصيل.

ويتخذ المكتب مقرا له في هونغ كونغ وهو الهيئة التي تمثل سلطة بكين في المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت إلى الصين في 1997.

وبموجب مبدأ "بلد واحد ونظامان"، تتمتع هونغ كونغ نظريا حتى 2047 بشبه استقلال وبحريات واسعة جدا لا وجود لها في أماكن أخرى في الصين، مثل قضاء مستقل وحرية التعبير.

لكن المنطقة التي يبلغ عدد سكانها حوالى سبعة ملايين نسمة تشهد منذ حزيران/يونيو تظاهرات عنيفة في معظم الأحيان يندد خلالها المحتجون بتدخل صيني متزايد على حد قولهم في شؤونهم، مطالبين بإصلاحات ديموقراطية.

واستهدف المتظاهرون مرات عدة مكتب الارتباط الذي يرمز إلى وجود بكين في هونغ كونغ.

ورشق المبنى بالبيض وخطت على جدرانه رسوم، في ما اعتبرته بكين أعمالا "غير مقبولة إطلاقا"، داعية إلى "معاقبة المذنبين".

سبر/اا/دص

© 2020 AFP