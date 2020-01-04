بوركينا فاسو: 14 قتيلا على الأقل معظمهم أطفال في انفجار استهدف حافلة شمال غرب البلاد

لقي 14 مدنيا على الأقل معظمهم أطفال مصرعهم في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة نقل عام صباح السبت في محافظة سورو شمال غرب بوركينا فاسو. وقال مصدر أمني إن "الضحايا هم خصوصا تلاميذ كانوا عائدين إلى منطقة دراستهم بعدما قضوا أعياد نهاية السنة مع عائلاتهم"، مؤكدا الحصيلة غير النهائية. وتتعرض بوركينا فاسو لهجمات جهادية أسفرت منذ 2015 عن نحو 750 قتيلا وتسببت بتشريد 560 ألف شخص.

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أفادت مصادر أمنية في بوركينا فاسو السبت أن 14 مدنيا على الأقل معظمهم تلاميذ قتلوا السبت في انفجار عبوة يدوية الصنع لدى مرور حافلة شمال غرب البلاد.

وأوضح المصدر أن "عبوة يدوية الصنع انفجرت في آلية نقل مشترك هذا الصباح عند تقاطع تويني-توغان (بمحافظة سورو المحاذية لمالي) والحصيلة المؤقتة هي 14 قتيلا وأربعة جرحى إصاباتهم خطيرة". وأضاف "وقع الحادث قرابة الساعة التاسعة بالتوقيتين المحلي والعالمي، وتم إرسال فرق أمنية وأخرى للإغاثة إلى المكان".



وقال مصدر أمني آخر إن "الضحايا هم خصوصا تلاميذ كانوا عائدين إلى منطقة دراستهم بعدما قضوا أعياد نهاية السنة مع عائلاتهم"، مؤكدا الحصيلة غير النهائية.

هجوم آخر ليل الجمعة استهدف وحدة للدرك شمال البلاد



وفي بيان السبت، أشارت رئاسة أركان الجيش إلى هجوم آخر على وحدة للدرك في إيناتا (شمال) وقع "الجمعة في الثالث من كانون الثاني/يناير قرابة الخامسة صباحا". وأضاف البيان أن "عناصر (الدرك) تمكنوا من التصدي للمهاجمين وتم تحييد نحو عشرة إرهابيين"، لافتا إلى "مصادرة أسلحة وذخائر ومعدات مختلفة بينها مخدرات".



وتتعرض بوركينا فاسو المحاذية لمالي والنيجر لهجمات جهادية أسفرت منذ 2015 عن نحو 750 قتيلا وتسببت بتشريد 560 ألف شخص. وتطال الهجمات خصوصا شمال البلاد وشرقها فيما استهدفت العاصمة واغادوغو ثلاث مرات.



فرانس24/ أ ف ب