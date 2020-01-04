حزب المحافظين الكندي ينتخب زعمياً جديداً له في حزيران/يونيو

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مونتريال (أ ف ب)

أعلن حزب المحافظين الكندي، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، الجمعة أنّه سينظم في تورونتو في 27 حزيران/يونيو انتخابات لاختيار زعيم جديد له خلفاً لأندرو شير الذي قدّم استقالته قبل ثلاثة أسابيع بصورة مفاجئة.

وكان شير انتُخب زعيماً للمحافظين في أيار/مايو 2017، وقد واجه انتقادات علنية في صفوف حزبه إثر الهزيمة التي مني بها الأخير في الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر.

والجمعة قال دان نولان المسؤول في الحزب لشبكة "سي بي أس نيوز" إنّ "لدينا واجباً بصفتنا حزباً معارضاً بأن نكون مستعدين في أسرع وقت ممكن".

وأضاف "أعتقد أنّ الفارق بالمقارنة مع المرة السابقة هو أنّنا هذه المرة أقليّة برلمانية وبالتالي علينا أن نكون جاهزين".

وفي الانتخابات التي جرت في 21 تشرين الأول/أكتوبر حصل المحافظون على 121 مقعداً نيابياً بزيادة 26 مقعداً عن حصتهم في البرلمان السابق، مما أدّى لحرمان الليبرليين بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو من الأكثرية المطلقة في البرلمان.

وفي كندا يتراوح معدّل أعمار الحكومات الأقليّة ما بين 18 و24 شهراً.

© 2020 AFP