فرنسا: آلاف المتظاهرين بباريس ضد إصلاح أنظمة التقاعد مع دخول الإضرابات شهرها الثاني

مع دخول الإضرابات في فرنسا شهرها الثاني السبت، تظاهرعدة آلاف في العاصمة باريس للمطالبة بسحب المشروع الحكومي الخاص بإصلاح أنظمة التقاعد. وتترقب الأوساط الاجتماعية والسياسية في فرنسا مباحثات يوم الثلاثاء بين الحكومة وممثلي النقابات، أملا في إنهاء الإضراب الذي يشل حركة النقل في البلاد وتسبب في معاناة مئات آلاف المواطنين منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

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شارك عدة آلاف السبت في مظاهرة بباريس دعت إليها نقابات للمطالبة بسحب المشروع الحكومي الخاص بإصلاح أنظمة التقاعد.



وسار المتظاهرون بعد الظهر في شوارع باريس خلف لافتة كتب عليها "ماكرون اسحب مشروعك، لنحافظ على معاشات التقاعد ونحسنها".

وفي مدينة مرسيليا (جنوب شرق) تظاهر بضع مئات السبت.

وفي تولوز (جنوب غرب) دخل عشرات من عناصر السترات الصفر محطة قطار وعطل بعضهم السكة دعما لموظفي السكك المضربين قبل ان ينضموا بلا مواجهات الى مئات المتظاهرين في وسط المدينة.

أسبوع حاسم من المباحثات والمظاهرات

ويبدأ الاثنين أسبوع مهم مع مباحثات مقررة الثلاثاء بين رئيس الوزراء إدوارد فيليب والنقابات الغاضبة، في حين دعت النقابات مسبقا إلى يومي تظاهر الخميس والسبت في مختلف أنحاء البلاد.



وتطلب تنسيقية عدة نقابات مركزية بسحب مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي ينص على دمج 42 نظاما للتقاعد (منها أنظمة خاصة تتيح مثلا لسائقي القطارات التقاعد في سن مبكرة)، في نظام واحد.



وتعد الحكومة بإجراءات "أكثر عدالة" يرفضها معارضو الاصلاح.

ودخلت التحركات ضد إصلاح أنظمة التقاعد في فرنسا السبت شهرها الثاني وهي فترة غير مسبوقة فاقت مدة قياسية سابقة من 28 يوما بين 1986 و1987، بدون أن يرتسم حتى الآن حل في الأفق لحل الخلاف بين الحكومة ومعارضي مشروع الإصلاح.

ومنذ 5 كانون الأول/ديسمبر يحشد معارضي المشروع ضده بإضراب يعرقل خصوصا سير القطارات في فرنسا والنقل العام (قطارات الضواحي والمترو والحافلات والترامواي) بالمنطقة الباريسية، ما تسبب في صعوبات جمة للسكان.

فرانس 24/ أ ف ب