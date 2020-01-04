فرنسا تدعو مواطنيها في الشرق الأوسط إلى توخي "الحذر" بعد مقتل سليماني

حثت فرنسا الجمعة مواطنيها في العديد من دول الشرق الأوسط من بينها العراق وإيران والسعودية، على توخي "الحذر" عقب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني فجر الجمعة في بغداد في غارة أمريكية. ونبهت وزارة خارجيتها إلى أنه "يوصى بالابتعاد عن أي تجمع أو حشد، والتزام أقصى درجات اليقظة والحذر والتكتم، خاصة عند التنقل والامتناع عن التقاط الصور في الأماكن العامة".

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حثت فرنسا الجمعة مواطنيها على توخي "الحذر" في العديد من دول الشرق الأوسط، بينها العراق وإيران والسعودية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، عقب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني فجر الجمعة في بغداد.



وذكرت وزارة الخارجية في موقعها على الإنترنت "إن التوترات المتصاعدة في المنطقة والتطورات الأخيرة تتطلب منا توخي أقصى درجات الحذر عند السفر من أو إلى العراق". وأشارت إلى أنه في إيران، حيث "تم الإعلان عن الحداد لمدة ثلاثة أيام بعد وفاة الجنرال (قاسم) سليماني، من المرجح أن تجري مظاهرات في جميع أنحاء البلاد".



ونبهت الوزارة إلى أنه "يوصى بالابتعاد عن أي تجمع أو حشد، والتزام أقصى درجات اليقظة والحذر والتكتم، خاصة عند التنقل والامتناع عن التقاط الصور في الأماكن العامة".



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وذكرت الخارجية بأنه يستحسن تأجيل أي تنقل في إيران بسبب "المخاطر" في هذا البلد الذي يقوم بـ"ممارسات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين من قبل أجهزة الأمن والمخابرات الإيرانية".



كما أنها أوصت المواطنين الفرنسيين المقيمين أو الزائرين في السعودية وكذلك في إسرائيل والأراضي الفلسطينية "بممارسة اليقظة والحذر ومواكبة تطورات الوضع" وذلك "بعد الأحداث الأخيرة في العراق وتصاعد التوتر في المنطقة".



كما نصحت بشدة بتفادي المناطق القريبة من لبنان وسوريا، فأوصت "بتجنب أي تنقل بالقرب من الحدود مع لبنان (الخط الأزرق، الذي يفصل لبنان عن إسرائيل) وسوريا والذهاب إلى منطقة التزلج في جبل حرمون، والتي قررت السلطات (الإسرائيلية) إغلاقها" في الجزء الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان السورية منذ 1967.

فرانس24/ أ ف ب