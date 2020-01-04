فرنسا: نيابة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق في عملية الطعن بفيلجويف بعد الاشتباه في تطرف المنفذ

أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا تكفلها بالتحقيق في عملية الطعن بضاحية فيلجويف جنوب باريس بعد الاشتباه في تطرف المنفذ. وأشارت مدعية كريتاي بالمنطقة الباريسية أن المنفذ "لم يكف عن التكبير" خلال الهجوم الذي أسفر الجمعة عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى مقتل المنفذ. وكانت التحريات الأولى أكدت أن المهاجم يعاني من اضطرابات نفسية كبيرة.

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استلمت النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب السبت ملف التحقيق في عملية الطعن التي وقعت الجمعة بضاحية فيلجويف جنوب باريس بعد الاشتباه في تطرف المنفذ.

وقالت في بيان "مع التأكد أن منفذ الهجوم يعاني اضطرابات نفسية كبيرة، فإن تحريات الساعات الأخيرة أتاحت التأكد من تطرفه ومن عملية تحضير منظمة لانتقاله إلى الفعل" كما "أظهرت مسارا دمويا مدروسا ومختارا من شأنه أن يعكر بشكل خطير النظام العام من خلال الترهيب و(إشاعة) الرعب".

وفي وقت سابق السبت، قالت القاضية لور بيكيو مدعية كريتاي بالمنطقة الباريسية خلال مؤتمر صحافي إن منفذ الاعتداء بسكين على المارة بضاحية فيلجويف كبر عند تنفيذه الهجوم.

وأوضحت بيكيو أن منفذ الاعتداء ناثان س. (22 عاما) الذي قتل رجلا وأصاب بجروح خطرة امرأتين، بالضاحية الجنوبية من باريس، نفذ هجومه "البالغ العنف وبتصميم كبير" مضيفة أنه "لم يكف عن التكبير خلال هجومه".



وأضافت أن عناصر الشرطة أردوه بعدما طلبوا منه مرارا رمي السكين.

كتب سلفية ووصية في منزل المهاجم

وقال مساعد مدير الشرطة القضائية في باريس فيليب بوغو في المؤتمر الصحافي إن الشرطيين عثروا في مكان الهجوم على كتب وصفت بأنها "سلفية"وعلى رسالة هي بمثابة وصية.



وذكرت المدعية أن "كل المؤشرات" داخل منزل المهاجم في باريس دلت على "أنه لن يعود إليه".



ويسعى المحققون خصوصا إلى فهم "طبيعة تطرف" ناثان س. الذي اعتنق الإسلام "في آيار/مايو أو تموز/يوليو 2017" وكان يعاني منذ طفولته اضطرابات نفسية خطيرة.



وكان نقل إلى المستشفى مرات عدة وغادر في آيار/مايو الفائت مركزا للعلاج النفسي قبل أن يوقف تلقي العلاج في حزيران/يونيو.

فرانس 24/ أ ف ب