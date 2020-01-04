كأس رابطة المحترفين: بداية إيجابية لنادال وديوكوفيتش وسلبية لتييم

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سيدني (أستراليا) (أ ف ب)

حقق كل من المصنف أول عالميا رافايل نادال والثاني نوفاك ديوكوفيتش بداية إيجابية للموسم الجديد، بقيادتهما إسبانيا وصربيا للفوز في مباريات كأس رابطة المحترفين في كرة المضرب، بينما فشل الرابع دومينيك تييم في تفادي خسارة النمسا أمام كرواتيا.

وفي أبرز لقاءات السبت من المسابقة التي تستضيف أستراليا نسختها الأولى، حققت إسبانيا الفوز على جورجيا ضمن منافسات المجموعة الثانية، بينما تفوقت صربيا على جنوب إفريقيا في الأولى، وكرواتيا على النمسا في الخامسة، وسط درجات حرارة مرتفعة أثّرت على أداء اللاعبين.

كما شهدت منافسات اليوم الثاني من المسابقة، تفوق منتخبات الأرجنتين وفرنسا واليابان، على بولندا وتشيلي والأوروغواي.

- نادال وإسبانيا بسهولة -

ولم يواجه نادال صعوبة تذكر في التفوق على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي بنتيجة 6-3 و7-5، ليحسم المواجهة الأولى لبلاده في المجموعة بفوز ثانٍ في الفردي، بعدما كان مواطنه روبرتو باوتيستا أغوت قد سحق ألكسندر متريفيلي 6-صفر و6-صفر في 72 دقيقة فقط.

وعلى رغم ان نادال فاز في ساعة و49 دقيقة، لكنه أقر بأن المباراة التي أقيمت في مدينة بيرث لم تكن سهلة. وأوضح "أنا سعيد جدا للتواجد في بيرث للمرة الأولى في حياتي (...) كانت مباراة أولى صعبة في الموسم الجديد، بداية غير سهلة"، متابعا "لكن أعتقد انني قدمت مباراة رائعة".

وإضافة الى الفوزين في الفردي، حقق المنتخب الإسباني فوزا سهلا أيضا في الزوجي، بتفوق بابلو كارينيو بوستا وفيليسيانو لوبيز على ألكسندر باكشي وجورج تزيفادزي 6-3 و6-4 في 57 دقيقة فقط.

وجاء تفوق إسبانيا مماثلا لتحقيق اليابان، بغياب أبرز لاعبيها كي نيشيكوري، فوزا ساحقا على الأوروغواي 3-صفر ضمن المجموعة ذاتها.

وتفوق غو سويدا على مارتن كويفاس 6-3 و6-1، ويوشيهيتو نيشيوكا على بابلو كويفاس 6-صفر و6-1، والثنائي توشيهيدي ماتسوي وبين ماكلاكلان على آرييل بيهار وبابلو كويفاس 7-6 (7-5) و6-4.

وقال نيشيوكا المصنف 73 عالميا "لا أتمتع بقوة ضربات مقارنة باللاعبين الآخرين، لذا علي الاعتماد بشكل أكبر على حركة القدمين".

- "يا لها من بداية" لديوكوفيتش -

من جهته، خاض ديوكوفيتش تحديا أصعب أمام الجنوب إفريقي كيفن أندرسون، واحتاج الى ساعتين و19 دقيقة ليتمكن من الفوز عليه بنتيجة 7-6 (7-5) و7-6 (8-6).

وحمل هذا الفوز الرقم 9 للصربي في 11 مواجهة مع الجنوب إفريقي، أبرزها في نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية 2018.

وقال ديوكوفيتش "يا لها من بداية للعام (...) أعتقد ان جودة كرة المضرب كانت عالية جدا" من اللاعبين.

وأتى تفوق المصنف ثانيا عالميا على حساب الخامس سابقا والمتراجع حاليا الى المركز 91، ليضمن الفوز لصربيا بعد تغلب دوسان لايوفيتش على لويد هاريس 3-6، 7-6 (7-4) و6-3.

كما فازت صربيا بالمباراة الثالثة في الزوجي.

وسبق فوز صربيا تغلب فرنسا بنتيجة 2-1 على تشيلي في المجموعة ذاتها، بفضل تفوق بونوا بير على نيكولاس ياري 6-7 (3-7)، 6-3 و6-3، وغايل مونفيس على كريستيان غارين 6-3 و7-5، بينما اكتفى المنتخب الأميركي الجنوبي بفوز في الزوجي بنتيجة 7-5 و6-2.

وأشاد بير ومونفيس بقائد منتخبهم جيل سيمون، إبن الـ35 عاما المصنف 55 عالميا، معتبرين أن وجود لاعب في قيادة المنتخب يوفر قيمة مضافة.

وقال بير إن سيمون "كان من المصنفين العشرة الأوائل، ولا يزال يلعب. لديه العديد من الأمور لقولها عن الخصم، عن أدائي، وهذا أمر جيد".

- خسارة تييم -

وفي المجموعة الخامسة، حقق بورنا تشوريتش فوزه الأول منذ أكثر من عامين على الرابع عالميا دومينيك تييم، ليقود بلاده كرواتيا للفوز على النمسا.

ودخل تشوريتش وتييم مباراتهما والنمسوي متفوق في آخر ثلاثة لقاءات من أربع مواجهات بينهما.

لكن الكرواتي خاض اللقاء بمعنويات تفوق مواطنه مارين سيليتش بصعوبة على دينيس نوفاك في مباراة الفردي الأولى 6-7 (4-7)، 6-4 و6-4، في مباراة امتدت لساعتين و26 دقيقة.

واحتاج تشوريتش المصنف 28 عالميا، الى ثلاث مجموعات أيضا لحسم اللقاء بنتيجة 7-6 (7-4)، 2-6، و6-3، بعد ساعتين و42 دقيقة.

وحصل النمسوي الذي خسر العام الماضي نهائي بطولة الماسترز الختامية أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، على ست فرص لكسر الإرسال في المجموعة الثالثة، دون ان يستفيد من أي منها.

وشكا تشوريتش من ارتفاع درجات الحرارة خلال اللقاء، موضحا "كان الطقس حارا جدا في البداية، لكن في المجموعة الثانية بدأت بالتحسن لأنني اعتقد ان درجات الحرارة انخفضت بعض الشيء".

وكانت الشكوى من الحرارة حاضرة أيضا في المواجهة الأخرى ضمن المجموعة الخامسة، والتي شهدت فوز الأرجنتين على تشيلي 2-1 على رغم خسارة أبرز لاعبيها، دييغو شفارتسمان المصنف 14 عاما، أمام روبرت هوركاش بنتيجة 4-6، 6-2 و6-3.

لكن المنتخب الأميركي الجنوبي عوّض بفوز غيدو بييا على كميل مايشراك 6-2، 2-6، و6-2، والثنائي ماكسيمو غونزاليز وأندريس مولتني على هوركاش ولوباش كوبوت في مباراة الزوجي 6-2 و6-4.

وقال شفارتسمان "خوض المباراة الأولى في هذا الطقس، بحرارة 45 درجة داخل الملعب، يجعل من الصعوبة بمكان أن تكون مستعدا لكل نقطة"، معتبرا ان ارتفاعها "جعل كل نقطة صعبة بالنسبة إلي".

لكنه أقر بأن منافسه "استحق الفوز، لعب بشكل أفضل مني بكثير".

وبدا تأثير الحرارة واضحا أيضا في مباراة بييا ومايشراك، اذ لجأ اللاعبان الى استخدام المناشف المبللة بالماء البارد وألواح الثلج خلال الاستراحة.

لكن الأرجنتيني كسر إرسال منافسه خمس مرات خلال المباراة التي امتدت لساعتين وأربع دقائق، وأعرب عن رضاه عن تقديم "مباراة جيدة جدا في المجموعتين الأولى والثالثة".

وتابع "في الثانية، شعرت ببعض التعب بسبب الحرارة".

وتستمر النسخة الأولى من البطولة حتى 12 كانون الثاني/يناير، بمشاركة 24 منتخبا في ست مجموعات، تتأهل ثمانية منها الى ربع النهائي.

© 2020 AFP