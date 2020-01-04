مقتل سليماني: طهران تقول إنها تلقت رسالة من واشنطن تدعوها إلى أن يكون انتقامها "متناسبا"

قالت السلطات الإيرانية السبت إنها تلقت رسالة من واشنطن، بوساطة سويسرية، تدعوها فيها إلى أن يكون ردها على مقتل الجنرال قاسم سليماني "متناسبا". وقال نائب الأميرال علي فدوي في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني "لجأ (الأمريكيون) إلى الطرق الدبلوماسية (...) صباح الجمعة"، و"قالوا إذا أردتم الانتقام، انتقموا بشكل متناسب مع ما فعلناه".

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في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني، قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي السبت إن بلاده تلقت رسالة من واشنطن بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في ضربة أمريكية ببغداد، تدعوها فيها إلى أن يكون ردها على الاغتيال "متناسبا".



وقال نائب الأميرال علي فدوي "لجأ (الأمريكيون) إلى الطرق الدبلوماسية (...) صباح الجمعة"، و"قالوا ‘إذا أردتم الانتقام، انتقموا بشكل متناسب مع ما فعلناه’".



وأودت ضربة صاروخية أمريكية بطائرة مسيرة بسليماني وبنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.



ولم يوضح فدوي كيف تلقت إيران الرسالة الأمريكية في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ أربعة عقود.

"رسالة حمقاء من الأمريكيين"



لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال في مقابلة تلفزيونية ليل الجمعة إن "الموفد السويسري نقل رسالة حمقاء من الأمريكيين هذا الصباح". وتابع أنه تم بعد ذلك "استدعاء" المسؤول في السفارة السويسرية "في المساء وتلقى ردا خطيا حازما... على رسالة الأمريكيين الوقحة".



وأكدت وزارة الخارجية السويسرية السبت أن القائم بأعمالها سلم الإيرانيين رسالة من واشنطن عند استدعائه إلى وزارة الخارجية الإيرانية صباح الجمعة. ويتولى سفير سويسرا في طهران تمثيل المصالح الأمريكية في الجمهورية الإسلامية منذ قطع العلاقات الثنائية عام 1980.

"رد قاس"



وأشار فدوي إلى أن الولايات المتحدة ليست في موقع يخولها "تحديد" الرد الإيراني. وتوعدت إيران بـ"رد قاس" على مقتل الجنرال سليماني.



وقال فدوي "على الأمريكيين أن يتوقعوا انتقاما شديدا. هذا الانتقام لن يكون محصورا في إيران". وأكد أن "جبهة المقاومة على امتداد مساحتها الجغرافية الشاسعة على استعداد لتحقيق هذا الانتقام"، في إشارة إلى حلفاء طهران في الشرق الأوسط.

فرانس24/أ ف ب