منفذ عملية الطعن في فرنسا الجمعة هتف "الله اكبر" لدى مهاجمته المارة (مدعية)

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كريتاي (فرنسا) (أ ف ب)

قالت مدعية كريتاي بالمنطقة الباريسية خلال مؤتمر صحافي السبت ان منفذ الاعتداء بسكين الجمعة على مارة قرب باريس، هتف "الله اكبر" عند تنفيذ هجومه.

وقالت القاضية لور بيكيو ان منفذ الاعتداء ناثان س. الذي قتل رجلا وأصاب بجروح خطرة امرأتين، عدل عن مهاجمة احد المارة بعدما قال انه مسلم، قبل ان يواصل هجومه "البالغ العنف وبتصميم كبير".

واضافت ان عناصر الشرطة اردوه بعدما طلبوا منه مرارا رمي السكين.

واوضحت القاضية انه يتم حتى الان التعامل مع الهجوم كجريمة حق عام ولكن "من غير المستبعد على الاطلاق" ان يحال الملف على نيابة مكافحة الارهاب "في الساعات او الايام المقبلة".

ويسعى المحققون خصوصا الى فهم "طبيعة تطرف" ناثان س. الذي اعتنق الاسلام "في ايار/مايو او تموز/يوليو 2017" وكان يعاني منذ طفولته اضطرابات نفسية خطيرة.

وكان نقل الى المستشفى مرات عدة وغادر في ايار/مايو الفائت مركزا للعلاج النفسي قبل ان يوقف تلقي العلاج في حزيران/يونيو.

وقال مساعد مدير الشرطة القضائية في باريس فيليب بوغو في المؤتمر الصحافي ان الشرطيين عثروا في مكان الهجوم على كتب وصفت بأنها "سلفية"وعلى رسالة هي بمثابة وصية.

وذكرت المدعية ان "كل المؤشرات" داخل منزل المهاجم في باريس دلت على "انه لن يعود اليه".

© 2020 AFP