هجمات متزامنة بصواريخ كاتيوشا وقذائف هاون على المنطقة الخضراء وقاعدة عسكرية تضم أمريكيين ببغداد

جانب من مراسم تشييع الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد. يناير/ كانون الثاني 2020.

استهدفت مساء السبت هجمات متزامنة المنطقة الخضراء وسط بغداد وقاعدة بلد الجوية العراقية شمال العاصمة، دون وقوع قتلى كما ذكر الجيش العراقي في بيان. يأتي ذلك على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني الجمعة في غارة جوية أمريكية.

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أشارت مصادر أمنية عراقية السبت إلى وقوع هجمات متزامنة استهدفت المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد وقاعدة جوية عراقية تضم جنودا أمريكيين شمال العاصمة، مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني.

وسقطت قذيفتا هاون على المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية، حيث مقر السفارة الأمريكية التي تعرضت الثلاثاء لهجوم من فصائل موالية لإيران، بحسب ما أفادت مصادر أمنية عراقية وأخرى في المنطقة الخضراء.



وأشارت المصادر إلى سماع دوي صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء.

وقال الجيش العراقي إن الصواريخ سقطت داخل المنطقة الخضراء وحي الجادرية في بغداد، دون وقوع قتلى.

صواريخ كاتيوشا تستهدف قاعدة البلد الجوية شمال بغداد



وفي الوقت نفسه، سقط صاروخا كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية العراقية (نحو مئة كيلومتر شمال بغداد)، والتي تضم جنودا أمريكيين وطائرات أمريكية، بحسب مصادر أمنية في المكان.



وبعيد ذلك، حلقت طائرات مسيرة أمريكية فوق القاعدة وقامت بعملية استطلاع للمنطقة، وفق المصادر نفسها.

كتائب حزب الله العراقي تدعو قوات الأمن العراقية إلى الابتعاد عن القواعد الأمريكية

وفي إطار متصل، ذكرت قناة الميادين التلفزيونية أن كتائب حزب الله في العراق دعت قوات الأمن العراقية السبت للابتعاد عن القواعد الأمريكية.

ونقلت الميادين عن الكتائب قولها "على الأجهزة الأمنية الابتعاد عن القواعد الأمريكية لمسافة لا تقل عن ألف متر بدءا من مساء الأحد."

وعززت واشنطن أمن ديبلوماسييها وجنودها ومقارها القنصلية في العراق، وسط ازدياد الشعور المناهض للولايات المتحدة في أعقاب اغتيالها الجمعة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.



وتوعدت طهران الولايات المتحدة بـ"رد قاس" في "الزمان والمكان المناسبين".

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

