أردوغان يعلن بدء انتشار جنود أتراك في ليبيا "بشكل تدريجي"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأحد أن جنودا أتراكا بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي. وكان البرلمان التركي قد أقر الخميس الماضي إرسال قوات تركية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في مواجهة قوات "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر.

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مداخلة على قناتي "سي إن إن و"دي" التركيتين الأحد إن جنودا أتراكا بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي.

وأكد أردوغان عدم انزعاج بلاده من إدانة السعودية لقرار إرسالها قوات إلى ليبيا. مضيفا "لا نقيم وزنا لإدانتها، بل نحن من ندين إدانتها"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

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وتأتي تلك التصريحات بعد ثلاثة أيام من موافقة البرلمان التركي على السماح بإرسال جنود أتراك إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تخوض مواجهة عسكرية في طرابلس ضد قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

أردوغان: تركيا وليبيا قد تتعاقدان مع شركات للتنقيب على النفط والغاز بشرق المتوسط

من جهة أخرى، قال أردوغان إن تركيا وليبيا قد تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في أعقاب إبرام اتفاق بين أنقرة وحكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية.



وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أبرمت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس اتفاقا مع تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعي في خطوة قالت أنقرة إنها تهدف إلى الدفاع عن حقوقها في المنطقة.

وأثارت تلك الاتفاقيات غضب اليونان وقبرص، كما أعلنت مصر وإسرائيل معارضتهما لها.

فرانس 24/ رويترز



