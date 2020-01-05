إردوغان يعلن بدء انتشار جنود أتراك في ليبيا

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انقرة (أ ف ب)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء الأحد بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استناداً إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي قبل أيام.

وقال إردوغان في مقابلة مع قناة "سي ان ان ترك"، إنّ "مهمة جنودنا هناك هي التنسيق (...) جنودنا ينتشرون تدريجاً".

وأجاز النواب الاتراك الخميس لاردوغان ارسال جنود الى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني التي مقرها في طرابلس في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر المدعوم من الامارات ومصر.

واثار قرار البرلمان التركي قلق الاتحاد الاوروبي ودفع الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى التحذير من اي "تدخل اجنبي" في ليبيا.

واكد اردوغان الاحد أن هدف تركيا ليس "القتال" بل "دعم الحكومة الشرعية وتجنّب مأساة انسانية".

ورفض ايضا انتقادات السعودية التي نددت الاحد بقرار البرلمان التركي، وقال "نرفض إدانتهم ولا نأخذها في الاعتبار".

وتشهد ليبيا فوضى منذ اطاحة نظام معمر القذافي في 2011.

© 2020 AFP