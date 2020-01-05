إيران: بدء مراسم تكريم الجنرال قاسم سليماني في الأهواز

نعش قاسم سليماني خلال تشييع شعبي في كربلاء، في 4 يناير/كانون الثاني 2019.

بدأت مراسم تكريم الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، صباح الأحد في مدينة الأهواز (جنوب غرب إيران). ونقل جثمان سليماني، الذي قُتل بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، إلى الأهواز قبل مراسم تشييع في طهران ومشهد وقم، ثم دفنه الثلاثاء في مدينة كرمان مسقط رأسه.

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بدأت مراسم تكريم الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قتل بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، صباح الأحد في مدينة الأهواز (جنوب غرب إيران) حيث وصل جثمانه.

وبدأ التلفزيون الإيراني قبل الساعة الثامنة (04,30 ت غ) بثا مباشرا يعرض خلاله لقطات لحشد اتشح بالسواد في هذه المدينة. وظهر في اللقطات حشد كبير تجمع في ساحة مولوي كما ذكرت وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا)، رفعت فيه أعلام حمراء وخضراء وبيضاء وكذلك صورا لسليماني.

وظهر في لقطات رجال ونساء يبكون، بينما أظهرت مشاهد أخرى التقطت من الجو حشدا كبيرا يتوجه إلى مكان التجمع.

وسينقل جثمان سليماني إلى الأحواز قبل مراسم تشييع في طهران ومشهد وقم، ثم دفنه الثلاثاء في مدينة كرمان مسقط رأسه.

فرانس24/أ ف ب