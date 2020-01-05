الاتحاد الأوروبي يدعو محمد جواد ظريف إلى بروكسل على خلفية مقتل سليماني

صورة وزعتها الرئاسة الإيرانية يظهر فيها الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف أثناء لقاء مع موظفي وزارة الخارجية في طهران في 6 آب/أغسطس 2019

أفاد بيان صدر الأحد عن الاتحاد الأوروبي أن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل دعا نظيره الإيراني محمد جواد ظريف إلى بروكسل بدون تحديد موعد معين، وذلك على خلفية التوتر في الشرق الأوسط عقب مقتل الجنرال قاسم سليماني الجمعة في ضربة أمريكية في بغداد. وبحث بوريل مع ظريف "أهمية الحفاظ على اتفاق فيينا حول النووي الإيراني" خلال مكالمة هاتفية.

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على خلفية مقتل الجنرال قاسم سليماني في ضربة أمريكية في بغداد وتصاعد التوتر وصيغ التهديد بين إيران والولايات المتحدة، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا جاء فيه أن وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل يدعو نظيره الإيراني محمد جواد ظريف إلى القدوم لبروكسل.

وجاء في البيان أيضا أن الاتحاد حض مرة جديدة على "خفض التصعيد" في الشرق الأوسط.



وأصدر بوريل هذه الدعوة بدون تحديد موعد معين في بيان عرض فيه مضمون المكالمة الهاتفية التي أجراها في نهاية الأسبوع مع ظريف، بعدما ذكر في تغريدة السبت أنه دعا خلالها إلى "تجنب أي تصعيد جديد" بعد مقتل سليماني، كما بحث "أهمية الحفاظ على اتفاق فيينا حول النووي الإيراني".

فرانس24/أ ف ب