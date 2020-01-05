البحرية الملكية سترافق السفن التي ترفع علم بريطانيا بمضيق هرمز

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لندن (أ ف ب)

اعلن وزير الدفاع البريطاني السبت ان البحرية الملكية سترافق السفن التجارية التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز بسبب تصاعد التوتر بين ايران والولايات المتحدة.

وقال بن والاس ان السفينتين الحربيتين الفرقاطة اتش ام اس مونتروز والمدمرة اتش ام اس ديفندر "ستستأنفان مرافقة السفن التجارية التي ترفع العلم البريطاني" وتمر عبر نقطة العبور الاستراتيجية هذه.

واضاف "ستتخذ الحكومة كل الاجراءات اللازمة لحماية سفننا ومواطنينا".

وكانت البحرية الملكية رافقت سفنا مدنية بين تموز/يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر بعدما صادرت ايران في تموز/يوليو ناقلة النفط السويدية التي تحمل العلم البريطاني "ستينا امبيرو".

واشار وزير الدفاع البريطاني ايضا على تويتر الى انه تحادث مع نظيره الاميركي مارك اسبر الجمعة، قائلا ان القوات الاميركية "تعرضت لهجوم متكرر" في الاشهر الاخيرة من جانب ميليشيا موالية لايران في العراق.

واضاف انه "بموجب القانون الدولي يحق للولايات المتحدة الدفاع عن نفسها ضد اولئك الذين يشكلون تهديدا وشيكا لمواطنيها".

ونصحت الحكومة البريطانية رعاياها السبت بتجنب السفر الى العراق وايران.

ولم يصدر حتى الان تعليق عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حول مقتل قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة اميركية.

© 2020 AFP