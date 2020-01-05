بطولة الأندية العربية: الرجاء البيضاوي يقترب من التأهل لنصف النهائي بعد فوزه على مولودية الجزائر

وضع الرجاء البيضاوي المغربي قدما في الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية بعد فوزه على مضيفه مولودية الجزائر بهدفين لهدف في ذهاب الدور ربع النهائي. وستقام مباراة العودة بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في 9 فبراير/شباط ويواجه المتأهل فيها مع الفائز من مواجهة الإسماعيلي والاتحاد السكندري المصريين.

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اقترب نادي الرجاء البيضاوي المغربي من التأهل إلى نصف نهائي بطولة الأندية العربية لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه مولودية الجزائر بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت على ملعب مصطفى تشاكر في البلدية بالجزائر في ذهاب الدور ربع النهائي.

وعلى الرغم من الصخب في المدرجات وفوق أرض الملعب، إلا أن المباراة لم ترتق فنيا إلى المستوى المطلوب من الطرفين، إذ تأثر الرجاء بغياب ثلة من لاعبيه، أبرزهم المهاجم أيوب نناح وبدر بانون والكونغولي فابريس نغوما وحميد أحداد بسبب إصابات مختلفة، مما اضطر المدرب جمال السلامي للاستعانة بلاعبين شبان مثل محمد زريدة (20 سنة)، في حين كان الاعتماد الأساسي على قائد الفريق محسن متولي إلى جانب الحارس أنس الزنيتي والمهاجم الكونغولي بن مالانغو.



في المقابل، اعتمد المدرب الفرنسي لمولودية الجزائر برنار كازوني على الدولي السابق عبد المومن جابو في وسط الملعب والمدافع نبيل لعمارة والمهاجمين شمس الدين الحراق وسامي فريوي لضرب الدفاعات المغربية.

وستقام مباراة الإياب في 9 شباط/فبراير المقبل على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء. وسيلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع الفائز من مواجهة الإسماعيلي والاتحاد السكندري المصريين علما أن الإسماعيلي فاز ذهابا بهدف نظيف.



وكان الشباب السعودي قد اكتسح الشرطة العراقي 6-صفر في لقاء الذهاب بينهما، وسيلتقي الاتحاد السعودي مع أولمبيك أسفي المغربي في المواجهة الرابعة في الدور ربع النهائي.

فرانس24/ أ ف ب