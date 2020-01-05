ترامب يهدد إيران بضربة "أقوى من أي ضربة واجهتها من قبل" إذا تعرضت بلاده لهجوم

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت بتوجيه ضربة إلى إيران "أقوى من أي ضربة واجهتها من قبل"، إذا ردت طهران على اغتيال الجنرال قاسم سليماني. وحذر ترامب من أن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا في إيران ستضربها "بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة" إذا هاجمت الجمهورية الإسلامية أهدافا أو أفرادا أميركيين.

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هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت بأن تضرب الولايات المتحدة إيران بشكل أقوى من أي ضربة واجهتها من قبل، إذا ردت طهران على اغتيال الجنرال قاسم سليماني.



وكتب ترامب في تغريدة: "إذا قاموا بهجوم آخر وأنصحهم بشدة بألا يفعلوا ذلك، فسنضربهم بشكل أقوى مما ضربوا يوما من قبل". وأضاف في تغريدة أخرى أن واشنطن ستستخدم معداتها العسكرية "الجديدة الجميلة (...) بلا تردد"، إذا رد الإيرانيون.



وكان الرئيس الأمريكي حذر السبت من أن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا في إيران ستضربها "بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة" إذا هاجمت الجمهورية الإسلامية أهدافا أو أفرادا أميركيين.



وأوضح أن الرقم 52 يمثل عدد الأميركيين الذين احتُجزوا رهائن في السفارة الأمريكية في طهران على مدى أكثر من سنة أواخر العام 1979.



وجاءت تغريدة ترامب بعدما صعدت الفصائل الموالية لإيران الضغط على القواعد العسكرية التي تضم جنوداً أمريكيين. فقد استهدف هجومان متزامنان مساء السبت المنطقة الخضراء الشديدة التحصين بوسط بغداد وقاعدة جوية عراقية تضم جنودا أميركيين شمال العاصمة، بحسب ما أشارت مصادر أمنية.



وبعيد ذلك، دعت "كتائب حزب الله"، الفصيل العراقي الموالي لإيران ضمن قوات الحشد الشعبي، القوات العراقية مساء السبت إلى "الابتعاد (...) لمسافة لا تقل عن ألف متر" من القواعد التي تضم جنودا أمريكيين اعتباراً من مساء لأحد.

فرانس24/أ ف ب