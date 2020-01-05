مقتل سليماني: تشييع رمزي بالضاحية الجنوبية لبيروت ونصر الله يتوعد الجيش الأمريكي بالقصاص

توعد أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله في كلمة متلفزة الأحد الجيش الأمريكي "بدفع ثمن" مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي استهدفته ضربة أمريكية في بغداد الجمعة. ودعا نصر الله "كل محور المقاومة" في المنطقة باستهداف القوات الأمريكية، كما أكد أن المدنيين الأمريكيين غير مستهدفين بما اعتبره "القصاص العادل" لمقتل سليماني.

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أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الأحد أن الجيش الأمريكي "سيدفع ثمن" مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ورئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وثمانية من رفاقهم.

وقال نصرالله في حفل تأبين لسليماني والمهندس في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، "القصاص العادل هو (من) الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة: القواعد العسكرية الأمريكية، البوارج العسكرية الأمريكية، كل ضابط وجندي في المنطقة".



وأضاف "الجيش الأمريكي هو الذي قتل هؤلاء وسيدفع الثمن"، مؤكدا أن الشعب الأمريكي والمدنيين الأمريكيين غير مستهدفين.

وتابع و"المسألة ليست استهدافا لإيران المسألة هي استهداف لمحور المقاومة... نحن يجب أن نذهب جميعا على امتداد منطقتنا وأمتنا إلى القصاص العادل."

ودعا نصر الله إلى أن يكون الردّ من فعل كل "محور المقاومة" في المنطقة، تابع نصرالله المدعوم من إيران "عندما تبدأ نعوش الجنود والضباط الأمريكيين بالعودة إلى الولايات المتحدة، سيدرك ترامب وإدارة ترامب أنهم خسروا المنطقة وسيخسرون الانتخابات".

وقال "يجب أن تكون إرادتنا في محور المقاومة التالي: الرد على دماء قاسم سليماني وأبو مهدي هو إخراج القوات الأمريكية من كل منطقتنا".



كذلك، دعا نصرالله الشعب العراقي إلى طرد كل الجنود الأمريكيين من العراق، قائلا "أيها الشعب العراقي الأبي، أضعف الإيمان بالرد على جريمة قتل قاسم سليماني هو إخراج القوات الأمريكية من العراق وتحرير العراق من الاحتلال الجديد".

فرانس24/ أ ف ب