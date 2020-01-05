ريبورتاج: الخوف يستوطن قلوب اليهود الأرثوذكس عقب ارتفاع الأعمال المعادية للسامية في نيويورك

صورة ملتقطة من الفيديو/فرانس24

ارتفعت في العام 2019 نسبة الجرائم المعادية للسامية في مدينة نيويورك الأمريكية. واستهدفت هذه الجرائم خصوصا الطائفة الأرثوذكسية المتشدّدة في سلسلة من الهجمات التي وقعت في أواخر العام الماضي. وحسب إحصائيات للشرطة الأمريكية، تم ارتكاب 421 جريمة عنصرية في نيويورك في العام 2019 استهدف نصفها المواطنين اليهود. فريق من فرانس24 (سيلين برونو وجيسيكيا لومازورييه وسيمون بوا ووسيم الدّالي) التقى بعدد من أفراد هذه الأقلية اليهودية في نيويورك وأعدوا هذا التقرير.