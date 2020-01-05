غصن يعقد الاربعاء مؤتمرا صحافيا في بيروت (متحدث)

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بيروت (أ ف ب)

يعقد الرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن الاربعاء مؤتمرا صحافيا في بيروت بحسب ما قال متحدث لوكالة فرانس برس الاحد.

ومنذ وصوله الى لبنان منذ نحو اسبوع كانت التصريحات الاعلامية لرجل الاعمال البالغ الخامسة والستين محدودة، ولم يخرج عن صمته سوى مرتين عبر بيانين.

وقال المتحدث لفرانس برس ان المؤتمر الصحافي "يعقد الاربعاء الثامن من كانون الثاني/يناير الساعة 15,00 بتوقيت بيروت (13,00 ت غ)" من دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل.

ووصل غصن الاثنين الماضي الى لبنان في ظروف غامضة. وقد كان ممنوعا رسميا من مغادرة الاراضي اليابانية حيث افرج عنه بكفالة مالية منذ نيسان/ابريل 2019، بانتظار محاكمته لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

وفي اول موقف رسمي يصدر عن طوكيو، نددت السلطات اليابانية الاحد بفرار غصن الى لبنان، معتبرة انه "غير مبرر" و"جريمة"، رافضة اتهامات وجهها الى القضاء الياباني بانه "متحيز" وينتهك حقوق الانسان.

وصرحت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري في بيان ان "النظام القضائي الجنائي في بلادنا يمتلك اجراءات مناسبة لاثبات الحقيقة في القضايا، وهو يُدار بشكل صحيح، مع ضمان حقوق الانسان الاساسية"، معتبرة ان "فرار متهمٍ اطلِق سراحه مقابل كفالة، غير مبرر".

© 2020 AFP