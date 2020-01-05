كأس فرنسا: باريس سان جرمان بـ "نصف دزينة" الى الدور الـ32

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باريس (أ ف ب)

بلغ باريس سان جرمان بسهولة الدور الثاني والثلاثين من كأس فرنسا بفوزه بسداسية نظيفة على مضيفه ليناس مونليري من الدرجة السادسة الاحد.

وخاض نادي العاصمة المباراة بغياب العديد من نجومه أبرزهم البرازيلي نيمار وكيليان مبابي والارجنتيني أنخل دي ماريا كما تجري العادة في مباريات الكأس، قبل عودة عجلة الدوري الى الدوران مع انتهاء فترة الاستراحة الشتوية في العاشر من الشهر الحالي، حيث يستضيف موناكو في الثاني عشر منه.

وهدد سان جرمان، وصيف البطل رين وحامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (12 من أصل 17 مباراة نهائية)، باكرا برأسية للالماني ثيلو كيهرر تصدى لها الحارس علي لوتومبا، تابعها نياننزو كواسي الا ان الدفاع انقذها في الثانية الاخيرة من على خط المرمى (24).

افتتح نادي العاصمة التسجيل بعد تبادل مميز بين الاسباني أندر هيريرا وكولان داغبا قبل أن تصل الكرة الى الاخير على الجهة اليمنى داخل المنطقة، مررها الى الفرنسي الجزائري الاصل عادل عوشيشي الذي راوغ منافسه وسدد بيسراه في المرمى (30)، مسجلا عن 17 عاما هدفه الأول مع الكبار.

وفرط ليناس مونليري بفرصة معادلة النتيجة بعدما أهدر إيدريسا كانوتي ركلة جزاء تصدى لها الحارس الاسباني سيرخيو ريكو (40)، لينطلق على إثرها سان جرمان في هجمة مرتدة أسفرت عن هدف للاوروغوياني ادينسون كافاني الذي شارك اساسيا للمرة الاولى منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة بعد تمريرة من الالماني يوليان دراكسلر (41).

وارتبط كافاني (32 عاما)، الهداف التاريخي لسان جرمان، بالرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية خلال الأشهر الماضية، لاسيما بعدما أبعده المدرب الالماني توماس توخل عن التشكيلة الاساسية لبطل فرنسا في الموسمين الماضيين، بعد عودته في تشرين الأول/أكتوبر من إصابة تعرض لها أواخر آب/أغسطس الماضي أبعدته عن المنافسات.

وقد أفادت تقارير صحافية اسبانية في الاسبوعين الاخيرين الى امكانية انتقال المهاجم الى اتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسجل كافاني هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعدما وصلته الكرة الى داخل المنطقة من دراكسلر، الا انه خسرها لصالح الدفاع قبل أن يقتنصها الالماني ويمررها على طبق من فضة الى الاوروغوياني الذي أسكنها الشباك (60).

تحول بعدها كافاني الى صانع اللعب بعد أن مرر الكرة الى الاسباني بابلو سارابيا داخل المنطقة، فعزز الأخير تقدم الضيوف بهدف رابع (63)، قبل أن يسجل سارابيا أيضا الهدف الخامس لفريقه بتسديدة صاروخية بيسراه من على حدود منطقة الجزاء (69).

واختتم الضيوف مهرجان الاهداف عبر الكاميروني ايريك ماكسيم شوبو-موتينغ الذي تابع الكرة على باب المرمى بعد تسديدة من كافاني، أفلتت من الحارس بعدما أوقفها (87).

- تريليساك يحرج مرسيليا-

واحتاج مرسيليا الى ركلات الترجيح لعبور الدور الـ64 على حساب مضيفه المتواضع تريليساك من الدرجة الرابعة 4-2، وذلك بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 الأحد في ليموج.

ووجد فريق المدرب البرتغالي أندريه فياش بواش الذي يقدم أداء مميزا في الدوري المحلي هذا الموسم حيث يحتل الوصافة خلف غريمه باريس سان جرمان حامل اللقب، نفسه متخلفا منذ الدقيقة الأولى بعد خطأ فادح من حارسه يوهان بيليه، إلا أن ديميتري باييت أدرك التعادل في الدقيقة 20 من المباراة التي خاضها فريقه بعشرة لاعبين في الشوطين الإضافيين بعد طرد الياباني هيروكي ساكاي في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي.

وتحول بيليه الى بطل وعوض هفوة الثواني الأولى من اللقاء، بصده ركلتين ترجيحيتين لأصحاب الأرض وجنب فريقه الخروج من هذا الدور للموسم الثاني تواليا (خرج على يد فريق من الدرجة الرابعة أيضا بخسارته صفر-2).

ولم يكن وضع ليل، رابع الدوري، أفضل بكثير من مرسيليا إذ عانى لبلوغ دور الـ32 والفوز على مضيفه راون-ليتاب من الدرجة الخامسة 3-2، وذلك بعد أن سمح للأخير بالعودة الى اللقاء وتسجيله هدفين في ربع الساعة الأخير.

وتأهل سانت إتيان دون عناء بتغلبه على مضيفه باستيا بورغو من الدرجة الثالثة بثلاثية نظيفة، فيما فاز مونبلييه على مضيفه ريمس سانت آن شاتيون من الدرجة السادسة 1-صفر.

وكان بريست الضحية الأبرز ليوم الأحد إذ ودع المسابقة بخسارته أمام مضيفه لوريان من الدرجة الثانية 1-2 بعد التمديد، فيما عبرت الفرق الأخرى الممثلة للدرجة الأولى الى دور الـ32، وهي نيس، ديجون، وأنجيه على حساب فرق من الدرجات الرابعة، الثانية والخامسة تواليا.

© 2020 AFP