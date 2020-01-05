ليبيا: مقتل وجرح العشرات من طلاب الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس جراء قصف جوي

قُتل 28 من طلاب الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس وأصيب العشرات جراء قصف جوي تعرضت له الكلية في وقت متأخر السبت، حسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني أمين الهاشمي. وقال إن "الطلاب كانوا يقومون بعملية الجمع المسائي في الباحة الرئيسية للكلية استعدادا للدخول إلى عنابرهم الخاصة، قبل تعرض الباحة إلى قصف جوي".

إعلان اقرأ المزيد

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الليبية، أمين الهاشمي، أن 28 من طلاب الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس على الأقل قتلوا وأصيب العشرات جراء قصف جوي تعرضت له الكلية في وقت متأخر السبت.



وقال الهاشمي إن "28 قتيلا وعشرات من الجرحى من طلاب الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس سقطوا جراء قصف جوي تعرضت له الكلية".



وأضاف: "الطلاب كانوا يقومون بعملية الجمع المسائي في الباحة الرئيسية للكلية، استعدادا للدخول إلى عنابرهم الخاصة، قبل تعرض الباحة إلى قصف جوي تسبب في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا".



وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، توجيه نداء عاجل لسكان طرابلس بالتوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم، نظرا للإصابات الحرجة التي سجلت بين طلاب الكلية.

من طرابلس إلى بنغازي...فرانس24 ترصد المشهد الليبي وآثار الحرب عبر ريبورتاجات حصرية

من جهتها، اتهمت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق، القوات الموالية للمشير خليفة حفتر بالمسؤولية عن القصف الجوي.



وكتبت على صفحتها الرسمية في موقع فيس بوك: "الطيران الداعم لمجرم الحرب حفتر قصف الكلية العسكرية وأوقع العشرات من القتلى والجرحى".



كما نشرت صورا تظهر عددا من المصابين والجثث العائدة لطلبة الكلية، وآثار دمار طالت الباحة الرئيسية للكلية حيث موقع القصف الجوي.



ولم يصدر حتى الان أي تعليق من جانب قوات حفتر.

فرانس 24 / أ ف ب