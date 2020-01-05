مجلس النواب العراقي يطلب من الحكومة إنهاء تواجد قوات التحالف الدولي وأي قوات أجنبية على أراضيه

أ ف ب/ أرشيف

مجلس النواب العراقي يصوت على منح الثقة للحكومة الجديدة في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2018 في بغداد.

صوت مجلس النواب العراقي الأحد في جلسة استثنائية بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي وإنهاء أي تواجد للقوات الأجنبية على أراضيه. وانعقدت الجلسة بحضور 170 نائبا وغياب النواب الكرد والسنة.

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أقر مجلس النواب العراقي الأحد في جلسة استثنائية بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قرارا يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد قوات التحالف الدولي وكذلك أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية، وذلك على خلفية مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد.

وصوت مجلس النواب على قرار نيابي من 5 إجراءات منها إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية". والعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب كان.

نص قرار مجلس النواب العراقي فرانس 24

وخلال كلمته في افتتاح الجلسة، حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي البرلمان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف عبد المهدي في كلمة أمام البرلمان "رغم الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد تواجهنا، لكنه يبقى الأفضل للعراق مبدئيا وعمليا". وأكد عادل عبد المهدي أن "من مصلحة كل من العراق وأمريكا إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق".

وانتقد عبد المهدي واشنطن معتبرا أنها "بدأت اتباع سياسة معنا أو علينا بعد انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران".

عبد المهدي: قتل سليماني والمهندس "اغتيال سياسي"

كما أدان عبد المهدي قتل سليماني والمهندس، معتبرا أن تلك العملية كانت "اغتيالا سياسيا".

وانعقدت الجلسة بحضور 170 نائبا من تحالف الفتح وسائرون في حين غاب عنها النواب الكرد والسنة.

العراق يرفع شكوى إلى مجلس الأمن حيال "الاعتداءات الأمريكية"

من جهة أخرى، أرسلت وزارة الخارجية العراقية شكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الجوية الأمريكية على أراض عراقية وقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني وعدد من العسكريين العراقيين.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الشكوى تتعلق "بالهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى على الأراضي العراقية".

ووصف البيان الهجمات بأنها "انتهاك خطير للسيادة العراقية وبمخالفة لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق". وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بإدانة الهجمات.



بغداد تستدعي السفير الأمريكي لديها

وفي وقت سابق الأحد، استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الأمريكي لدى العراق للتنديد بـ"انتهاك صارخ لسيادة" البلاد، بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد وغارة على قاعدة لفصيل موال لإيران في 27 كانون الأول/ديسمبر.

وأوضحت الوزارة في بيان أنها أبلغت السفير ماثيو تولر أن "هذه العمليات العسكرية غير المشروعة التي نفذتها الولايات المتحدة اعتداء وعمل مدان يتسبب في تصعيد التوتر بالمنطقة".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز