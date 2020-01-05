مقتل ستة ألمان وإصابة 11 شخصاً بجروح في حادث دهس في إيطاليا

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روما (أ ف ب)

قتل ستة شباب ألمان عند خروجهم من ملهى ليلي وأصيب 11 شخصاً بجروح بعدما دهسهم سائق كان على ما يبدو في حالة سكر ليل السبت الأحد في شمال إيطاليا، قرب الحدود مع النمسا، كما أكد إطفائيون لوكالة فرانس برس.

ووقع الحادث نحو الساعة 1,15 (00,15 ت غ)، في قرية لوتاغو الصغيرة في منطقة ألتو أديجي التي يرتادها محبو التزلج شتاء وعدد كبير من السياح صيفاً أيضاً.

وبعد قضائهم الليلة في ملهى، كان الشباب الألمان يقفون قرب حافلتهم عندما دهستهم سيارة قادمة بسرعة هائلة، قذفت بعضهم عشرات الأمتار من الموقع.

وقتل ستة شبان في الحادثة، فيما أصيب 11 آخرون اثنان منهم من المنطقة، وفق ما أكد لفرانس برس مسؤول الإطفاء في لوتاغو.

ونقل شخصان أصيبا بجروح خطيرة إلى مستشفى إينسبروك في النمسا، فيما تمت معالجة الجرحى الآخرين في مستشفيات برونيكو وبولزانو وبريساسوني.

وقالت قناة "راي نيوز 24" الإيطالية إن سائق السيارة يبلغ من العمر 28 عاماً وهو من سكان المنطقة و"كان مستوى الكحول في دمه شديد الارتفاع".

وأوقف الرجل وهو متواجد في مستشفى محلي تحت حراسة الشرطة.

وتوجه أكثر من 150 مسعفاً إلى المنطقة في أعقاب الحادث. كما تم إنشاء مستشفى ميداني على جانب الطريق في الموقع.

وتقع أولتاغو على ارتفاع 970 متراً في وادي أورينا على الحدود مع النمسا، وهي مشهورة بمنظارها الطبيعية الخلابة. ويبلغ عدد سكان القرية 800 شخص، لكن يقصدها العديد من مرتادي مواقع التزلج المجاورة.

وقتل في المنطقة نفسها قبل أسبوع ثلاثة ألمان أيضاً، هم امرأة وفتاتين صغيرتين، بانهيار ثلجي.

وأثارت حوادث أخيرة مماثلة الاستياء في إيطاليا، خصوصاً في روما، مع مقتل فتاتين تبلغان من العمر 16 عاماً بعدما دهسهما ابن مخرج إيطالي معروف يبلغ من العمر نحو 20 عاماً، عندما كانتا تجتازان طريق كورسو فرانسيا المزدحم في العاصمة الإيطالية.

© 2020 AFP