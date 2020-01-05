وزيرة العدل اليابانية تعلن إلغاء كفالة كارلوس غصن وتشديد إجراءات الهجرة

قالت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري الأحد أن فرار كارلوس غصن إلى لبنان بينما كان قيد الإقامة الجبرية في طوكيو بانتظار محاكمته، هو أمر "غير مبرر"، وذلك في أول موقف يصدر عن الحكومة اليابانية في هذه القضية. وأكدت الوزيرة أنه تم إلغاء كفالة غصن وأنه تم إصدار "مذكرة حمراء" من الانتربول لطلب توقيفه. كما أعلنت تشديد إجراءات الهجرة في أعقاب فرار رئيس شركة "رينو-نيسان" المعزول.

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صرحت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري الأحد أن فرار الرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان كارلوس غصن إلى لبنان بينما كان قيد الإقامة الجبرية في طوكيو بانتظار محاكمته، هو أمر "غير مبرر"، وذلك في أول موقف يصدر عن الحكومة اليابانية في هذه القضية.



وقالت الوزيرة ماساكو موري إن "النظام القضائي في بلادنا يمتلك إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في القضايا، وهو يُدار بشكل صحيح، مع ضمان حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن "فرار متهم أطلق سراحه مقابل كفالة، غير مبرر".



وأشارت إلى أن السلطات اليابانية ليس لديها أي دليل على خروج غصن من أراضيها، لذلك يُشتبه في أنه استخدم "وسائل غير قانونية" لمغادرة البلاد.



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واعتبرت أن "من المؤسف للغاية أن نكون قد وصلنا إلى هذا الوضع"، مؤكدة أنه تم إلغاء كفالة غصن وأنه تم إصدار "مذكرة حمراء" من الانتربول لطلب توقيفه.

وأعلنت ماساكو موري أن وزارتها أمرت بتشديد إجراءات الهجرة في أعقاب فرار رئيس شركة "رينو-نيسان" المعزول.



وكشف غصن الثلاثاء الماضي عن فراره إلى لبنان هربا مما وصفه بنظام قضائي "فاسد" في اليابان.

فرانس24/ أ ف ب