إيران: تشييع جثمان الجنرال قاسم سليماني في طهران وسط حضور شعبي ورسمي كبيرين

حضرت حشود من الإيرانيين صباح الاثنين مراسم تشييع الجنرال قاسم سليماني، الذي قتل في ضربة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد في وقت مبكر من يوم الجمعة. وأم المرشد الأعلي علي خامنئي صلاة الجنازة، ووقف إلى جانبه كبار المسؤولين، في مقدمتهم الرئيس حسن روحاني. ورفعت هتافات خلال هذه المراسم ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

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احتشد الإيرانيون وسط طهران صباح الاثنين للمشاركة في تشييع جثمان الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل الجمعة في ضربة أمريكية في بغداد.



واحتشد المشيعون قبل الساعة 8,00 (4,30 ت غ) حاملين صور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بالقرب من جامعة طهران، حيث أم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي صلاة الجنازة على جثمان الجنرال سليماني.



وكان إلى جانب خامنئي الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني وقائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي.

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ولوحت الحشود الحاضرة لمراسم التشييع، والممتد طولها على مسافة كيلومترات، بأعلام حمراء بلون "الشهداء" وإيرانية، وكذلك بأعلام لبنانية وعراقية. كما رفعت هتافات، قالت فيها: "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل". فيما طالبت لافتات بالانتقام.



ونقل التلفزيون الرسمي مراسم التشييع في بث مباشر، تتخلله صور جوية للحشود، موردا عند أسفل الشاشة شريطا كتب فيه: "قيامة غير مسبوقة للعاصمة الإيرانية لدى استقبال الحاج قاسم وشهداء المقاومة".

فرانس24/ أ ف ب