بولتون على استعداد للادلاء بشهادته في قضية عزل ترامب

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واشنطن (أ ف ب)

قال المستشار السابق للامن القومي الاميركي جون بولتون الاثنين انه مستعد للادلاء بشهادته في قضية عزل الرئيس الاميركي اذا أمر مجلس الشيوخ رسميا بذلك.

وأوضح عبر تويتر "اذا تنبى مجلس الشيوخ أمرا بالحصول على شهادتي، سأكون مستعدا للشهادة".

وبولتون الذي اقاله ترامب في 10 ايلول/سبتمبر بسبب خلاف بينهما، موضع اهتمام كبير من المعارضة الديموقراطية التي كانت وراء اجراء العزل ضد الرئيس الجمهوري.

وهي تقدر ان المستشار السابق يمكن ان يقدم معلومات عن الضغوط التي مارسها البيت الابيض لاجبار اوكرانيا على التحقيق بشأن أحد منافسي الرئيس، جو بايدن وخصوصا تعطيل مساعدة عسكرية بنحو 400 مليون دولار.

وحقق الديموقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب لنحو ثلاثة أشهر في هذه الضغوط ثم وجهوا تهمة "تجاوز السلطات" لترامب في 18 كانون الاول/ديسمبر.

وخلال تصويت تاريخي حينها وجهوا أيضا لترامب تهمة "تعطيل عمل الكونغرس" خصوصا بسبب منع البيت الابيض مستشاري الرئيس من تقديم شهاداتهم.

ويعود لمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أمر محاكمة ترامب لكن بدء المحاكمة هو موضع صراع سياسي. ويرفض النواب الديموقراطيون في مجلس النواب احالة لائحة الاتهام على نظرائهم في مجلس الشيوخ بدون ضمانة محاكمة"عادلة". وهم يطلبون خصوصا استدعاء اربعة شهود بينهم جون بولتون.

وخلال تحقيقهم تخلى الديموقراطيون عن استدعاء بولتون بعد ان أعلن أنه لن يتقدم للشهادة أمام مجلس النواب قبل أن يقول القضاء ما اذا بامكان مستشاري الرئيس تجاوز منع البيت الابيض.

وحفظت محكمة لجأ اليها مساعد سابق لبولتون، الاسبوع الماضي الملف بدون ان تحسم الامر.

وأضاف بولتون في بيانه "بالتالي ولان شهادتي باتت من جديد موضع تساؤل، قررت حل هذه المشكلة قدر الامكان".

وخلال تصويت مجلس النواب صوت النواب الجمهوريون ضد توجيه الاتهام للرئيس في ثالث حالة من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة. ولم يخف زعيمهم في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل نية تبرئة ترامب بأسرع ما يمكن.

© 2020 AFP