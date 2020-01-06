براد بيت يفوز بجائزة أفضل ممثل في غولدن غلوب 2020

عادت جائزة أفضل فيلم كوميدي غنائي وأفضل سيناريو في مسابقة غولدن غلوب، التي أعلن عنها مساء الأحد، للمخرج الأمريكي كوانتين تارانتينو عن فيلم "وانس أبون إيه تايم... إن هوليوود". وفاز الممثل براد بيت بجائزة أفضل ممثل عن دور ثانوي في نفس الفيلم. فيما نال جائزة أفضل فيلم درامي وأفضل مخرج البريطاني سام منديس عن فيلمه "1917ّ".

إعلان اقرأ المزيد

نال كوانتين تارانتينو جائزة أفضل فيلم كوميدي غنائي وأفضل سيناريو عن فيلم "وانس أبون إيه تايم... إن هوليوود"، الذي يتغنى فيه بهوليوود الستينيات وبسينما طفولته في جوائز غولدن غلوب وفاز براد بيت بجائزة أفضل ممثل في دور ثانوي عن الفيلم نفسه.



وكان الفائز الأكبر الآخر في الأمسية فيلم "1917" من إخراج البريطاني سام منديس. وقد نال الفيلم الدرامي المكرس للحرب العالمية الأولى جائزتي أفضل فيلم درامي وأفضل مخرج. ويدور الفيلم حول قصة جنديين بريطانيين شابين تاها في النزاع، وباتا مكلفين بمهمة شبه مستحيلة.



ونال يواكين فينيكس جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي (جوكر)، وعزز فرصه لنيل جائزة أوسكار. فيما نال الجائزة في الأفلام الكوميدية/الغنائية تارون إيغرتون، الذي أدى دور إلتون جون في فيلم "روكيتمان".



وعلى صعيد الممثلات، نالت رينيه زيلويغر جائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن تأديتها دور جودي غارلاند في فيلم "جودي". أما جائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي غنائي فكانت من نصيب الأمريكية من أصل آسيوي أوكوافينا في دور بيلي في فيلم "فارويول" حول عائلة صينية تجتمع مجددا بعد مأساة.



وحصد "باراسايت" للكوري الجنوبي بونغ حون-هو جائزة أفضل فيلم أجنبي.



فرانس 24 / أ ف ب