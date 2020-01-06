وزير الخارجية الفرنسي يطالب ايران ب"العدول عن الرد" على مقتل سليماني

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باريس (أ ف ب)

طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الإثنين طهران بالعدول عن الرد على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية في بغداد أعقبتها تهديدات متبادلة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمسؤولين الإيرانيين.

وقال لودريان في تصريح لمحطة "بي اف ام" التلفزيونية الفرنسية " من الضروري أن تعدل إيران عن الرد والتصعيد"، مؤكدا أنه "لا تزال هناك مساحة للدبلوماسية".

وقال لودريان إنه تبيّن "في كل المحادثات التي أجريتها أن أحدا لا يريد الحرب"، محمّلا مسؤولية "التصعيد الخطير" بين طهران وواشنطن إلى "خيارات سيئة من كل الأطراف".

وتابع لودريان أن أي ضربات انتقامية ضد الولايات المتحدة ستهدد قدرة التحالف على التصدي لتهديدات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، مؤكدا أن التصدي للتنظيم يجب يبقى الأولوية في المنطقة.

وقبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحث هذا الأسبوع الأزمة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة، دعا وزير الخارجية الفرنسي طهران إلى الامتناع عن اتخاذ مزيد من الخطوات لضرب الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في عام 2015 والهادف إلى كبح الأنشطة النووية للجمهورية الإسلامية،

وقال لودريان إن باريس ستحسم في "الأيام المقبلة" قرارها بشأن تجديد العقوبات على إيران لانتهاكها الاتفاق النووي، بعد محاولات دامت أشهرا للحفاظ عليه على الرغم من تخلي ترامب عنه.

© 2020 AFP