وزير الدفاع الأمريكي ينفي أن تكون بلاده "قررت الخروج من العراق"

نفى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الإثنين أن تكون بلاده قد قررت إخراج قواتها من العراق، وذلك بعدما أبلغ جنرال أمريكي الحكومة العراقية في رسالة رسمية بأن قواته تستعد للخروج "احتراما لسيادة" العراق. وأكد إسبر أن "تلك الرسالة لا تتوافق مع موقفنا الحالي".

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قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر للصحافيين في البنتاغون الإثنين إن الولايات المتحدة لا تخطط للانسحاب من العراق، وجاء ذلك في تعليق على رسالة رسمية لجنرال أمريكي أعلن فيها للحكومة العراقية بأن قواته تستعد للخروج "احتراما لسيادة" العراق.



وقال إسبر "ليس هناك أي قرار على الإطلاق بمغادرة العراق... لم يتخذ أي قرار بالخروج من العراق. نقطة على السطر"، وذلك غداة دعوة البرلمان العراقي الحكومة إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على أراضي البلاد. وأكد أن "تلك الرسالة لا تتوافق مع موقفنا الحالي".



وأضاف قائلا "لا أعرف ما هذه الرسالة... نحاول معرفة من أين أتت وما صفتها. لكن لم يُتخذ أي قرار للانسحاب من العراق. انتهى". وأشار إسبر أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتصدي لتنظيم "الدولة الإسلامية" مع حلفائها وشركائها.

ويذكر أن قوة أمريكية تنتشر في العراق يبلغ عديدها 5200 جندي، تعمل على محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" ضمن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة منذ نهاية العام 2014، بناء على طلب من الحكومة العراقية. وأضيف إليهم بضع مئات الأسبوع الماضي لحماية السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، التي سبق أن تعرضت لهجوم من الفصائل الموالية لإيران.



وفي مواجهة التوتر المتزايد، أعلنت واشنطن مؤخرا نشر ما بين 3000 إلى 3500 جندي إضافي في المنطقة، "على الأرجح"، لإرسال عدد منهم إلى العراق، وفقا لمسؤول أمريكي.



واستقبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الإثنين السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، بحسب ما أعلن مكتبه في بيان.



وأشار البيان إلى أن عبد المهدي أكد "ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية حسب قرار مجلس النواب العراقي ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة".



فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

