وفاة إيسياكا "واتاو" وتارا أحد قادة التمرد السابق في ساحل العاج

إعلان اقرأ المزيد

أبيدجان (أ ف ب)

توفي إيسياكا وتارا الملقب "واتاو" أحد قادة حركة التمرد السابقة في ساحل العاج في بداية الألفية ليل الأحد الإثنين في أحد مستشفيات نيويورك بسبب المرض كما أعلنت مصادر مقربة من المتمردين السابقين.

وقالت المحامية افوسياتا بامبا لامين القريبة من القائد السابق للقوات الجديدة التي يقودها غيوم سورو وساعدت في وصول الحسن وتارا إلى الرئاسة في 2011 في ساحل العاج، أنه "توفي بسبب مرض صباح الإثنين في مستشفى في نيويورك".

وعلق غيوم سورو على حسابه على تويتر الإثنين "أحد أعمدة 19 ايلول/سبتمبر 2002 رحل"، في إشار إلى تاريخ بدء التمرد الذي سيطر على النصف الشمالي للبلاد حتى 2011.

وكان "واتاو" أشهر قادة المناطق في حركة التمرد واصبح قائدا للحرس الجمهوري في عهد الرئيس الحسن وتارا. وتمت ترقيته مؤخرا إلى رتبة كولونيل.

وسيطر "واتاو" بقواته على منطقة فافوا (وسط الغرب) الشهيرة بالكاكاو.

وقادة المناطق متهمون بالعديد من الجرائم خلال الأشهر الخمسة التي تلت الانتخابات (2010-2011) في ساحل العاج واسفرت عن سقوط ثلاثة آلاف قتيل. وتولى الحسن وتارا السلطة بعدها.

وعين كل هؤلاء القادة في مناصب أساسية في السلطات الجديدة ولم يلاحق أي منهم قضائيا، ما يثير غضب المجتمع المدني.

© 2020 AFP