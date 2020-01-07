إيران تسقط تهمة التجسس بحق الباحثة الفرنسية المحتجزة لديها (محام)

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طهران (أ ف ب)

قال محامي فاريبا عادلخواه الثلاثاء إن إيران أسقطت تهم التجسس التي وجهت إلى الباحثة الإيرانية الفرنسية المحتجزة في الجمهورية الإسلامية منذ حزيران/يونيو 2019.

وقال المحامي سعيد دهقان لوكالة فرانس برس "أسقطت تهمة التجسس عنها".

لكنها لا تزال تواجه تهمتين أخريين هما "الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية و"التآمر ضد الأمن الوطني"، كما قال دهقان.

وأسقطت السلطات أيضا الملاحقات ضد عادلخواه بتهمة "المساس بالنظام العام".

وتعمل أستاذة الأنتروبولوجيا المتخصصة في الشأن الشيعي فاريبا عادلخواه في مركز البحوث الدولية في كلية العلوم السياسية بباريس، وتأكد اعتقالها بتهمة "التجسس" في تموز/يوليو الماضي.

ولا تعترف ايران بازدواج الجنسية ورفضت مرارا طلبات من حكومات أجنبية للقيام بزيارات قنصلية لمعتقلين خلال الاجراءات القانونية.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية استدعت الشهر الماضي السفير الإيراني للاحتجاج على "الاعتقال غير المقبول" لعادلخواه وأكاديمي فرنسي آخر هو رولان مارشال الموقوف بتهمة "التواطؤ ضد الأمن القومي"، مجددة مطالبتها بالإفراج عنهما.

© 2020 AFP