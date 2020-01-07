الدوري الأميركي للمحترفين: سبيرز يصدم ميلووكي بالثلاثيات و"تريبل دابل" جديد لدونتشيتش

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لوس انجليس (أ ف ب)

سجل ديمار ديروزان 25 نقطة ووضع باتي ميلز جانبا قلقه حيال الحرائق في بلاده استراليا ليقودا سان انتونيو سبيرز الاثنين الى الفوز على ضيفه متصدر دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين ميلووكي باكس 126-104، فيما تابع السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش تألقه مع الـ"تريبل دابل" الحادي عشر له هذا الموسم.

ميلز الناشط بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن حرائق غابات كارثية حولت مساحات شاسعة من الأراضي الاسترالية إلى بؤر متفحمة، سجل 6 ثلاثيات لسبيرز محققا افضل رصيد شخصي له هذا الموسم (21 نقطة).

وقال ميلز الذي نجح بقلب الطاولة على فريق النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، ان مواجهة باكس مرتين في اسبوع احد، بعد الخسارة امامه السبت، كانت أمرا جيدا "تشعر بأنك في نسخة مصغرة عن مباريات البلاي اوف (الادوار الاقصائية)، يمكنك أن تكتشف مكامن القوة والضعف".

لكن حتى قبل التفرغ لمباراة باكس الهامة، قال ميلز الاثنين انه يبقي عينه "مفتوحة" على الاخبار المقبلة من استراليا "ما يحصل مروع، هي واحدة من تلك الكوارث وازمة وطنية يصعب فهمها".

وسجل سبيرز 12 ثلاثية من اصل 20 محاولة في الشوط الاول، معادلا رقما قياسيا للنادي بعدد الثلاثيات في شوط واحد. والحق الخسارة الاولى بباكس منذ سقوطه امام فيلادلفيا في يوم عيد الميلاد.

كما كانت الخسارة الاولى لباكس هذا الموسم امام فريق يحمل رصيدا سلبيا بين الفوز والخسارات، لكن ميلووكي احتفظ برصيده المميز مع 32 فوزا و6 خسارات في صدارة الدوري. في المقابل، رفع سبيرز رصيده الى 15 فوزا مقابل 20 خسارة، وهو يقاتل لانتزاع مركز ثامن مؤهل الى الادوار الاقصائية في المنطقة الغربية.

وكان يانيس، أفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، أبرز مسجل في صفوف باكس مع 24 نقطة و12 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

ولدى الفائز الذي سجل 19 ثلاثية في المباراة، سجل أيضا كل من لاعب الارتكاز لاماركوس اولدريدج والبديل رودي غاي 17 نقطة.

وضرب المرشح لنيل جائزة افضل لاعب هذا الموسم السلوفيني دونتشيتش بقوة محققا الـ"تريبل دابل" الحادي عشر هذا الموسم، ليقود دالاس مافريكس الى الفوز على ضيفه شيكاغو بولز 118-110.

وسجل دونتشيتش البالغ 20 عاما، 38 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة، بينها 21 نقطة في الربع الثالث.

وخسر شيكاغو، الذي سجل له الفنلندي لاوري ماركانن 26 نقطة، مهاجمه وندل كارتر جونيور قبل 8:25 دقائق على نهاية المباراة لاصابة بركبته اليمنى.

وفي أتلانتا، تعملق لاعب الارتكاز الصربي نيكولا يوكيتش مسجلا 47 نقطة خلال فوز دنفر ناغتس على أتلانتا هوكس 123-115.

وسجل يوكيتش 16 محاولة من اصل 25، محققا افضل رصيد تسجيلي في مسيرته ضمن الدوري، ليتفادى دنفر خسارة ثالثة تواليا بعد سقوطه امام هيوستن روكتس الثلاثاء وواشنطن ويزاردز السبت.

وفاجأ ويزاردز، صاحب المركز الثاني عشر في المنطقة الشرقية، فريقا مرموقا ثانيا بعد اسقاطه بوسطن سلتيكس 99-94. وقدم ايش سميث مباراة كبيرة بتسجيله 27 نقطة بعد نزوله من دكة البدلاء.

- اصبع امبيد -

وبرغم تعرضه لاصابة قوية في اصبع يده، تحامل الكاميروني جويل امبيد على وجعه وقاد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى الفوز على ضيفه اوكلاهوما سيتي ثاندر 120-113.

وسجل امبيد 18 نقطة و9 متابعات و8 تمريرات حاسمة، فيما برز زميله جوش ريتشاردسون مع 23 نقطة والاسترالي بن سيمونز مع 17 نقطة و15 متابعة و8 تمريرات حاسمة.

بهدوء قال امبيد الذي يحوم الشك حول مشاركته في مباراة بوسطن الخميس "شعرت باستسلام اصبعي، اعتقت انه تعرض لكسر. خضعت لصور شعاعية ولم يكن هناك أي شيء".

وفي نيو اورليانز، اعتقد لاعبو بيليكانز في الرمق الاخير ان لاعبهم براندون اينغرام تعرض لخطأ من قبل الفرنسي رودي غوبير لاعب يوتا جاز، لكن الحكم تغاضى عن الامر وخرج جاز فائزا 128-126. قال الفين جنتري مدرب بيليكانز "فعلنا كل ما يجب القيام به، اخذنا الكرة توجهنا نحو السلة، لكنهم قرروا انه ليس خطأ".

وسجل الكرواتي بويان بوغدانوفيتش 35 نقطة وجو اينغليس 22 نقطة لجاز، خامس المنطقة الغربية الذي حقق انتصاره السادس تواليا. في المقابل، سجل اينغرام 35 نقطة وجاي جاي ريديك 23 ولونزو بول 21 لبيليكانز وصيف القاع في المنطقة الغربية.

وعبر ستيف كير مدرب غولدن ستايت ووريرز، وصيف الموسم الماضي ومتذيل ترتيب المنطقة الغربية راهنا، عن غضبه من التحكيم في الشوط الاول خلال خسارة فريقه امام مضيفه ساكرامنتو كينغز 98-111. ادى اعتراضه الى خطأين فنيين سريعين وبالتالي طرده قبل انتهاء الشوط الاول من مباراة سجل فيها كل من دي أرون فوكس وبودي هيلد 21 نقطة لساكرامنتو.

© 2020 AFP