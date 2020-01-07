السلطات الإيرانية تسقط تهمة التجسس عن الباحثة الفرنسية فاريبا عدلخاه المحتجزة لديها

أسقطت طهران تهم التجسس التي وجهت إلى الباحثة الإيرانية الفرنسية فاريبا عدلخاه المحتجزة في إيران منذ حزيران/يونيو 2019، وفق ما أعلن محاميها الثلاثاء. في حين لا تزال عدلخاه تواجه تهمتين أخريين هما "الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية و"التآمر ضد الأمن الوطني".

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أعلن محامي فاريبا عدلخاه الثلاثاء أن إيران أسقطت تهم التجسس التي وجهت إلى الباحثة الإيرانية الفرنسية المحتجزة في الجمهورية الإسلامية منذ حزيران/يونيو 2019. وصرح المحامي سعيد دهقان قائلا "أسقطت تهمة التجسس عنها".



ولا تزال عدلخاه تواجه تهمتين أخريين هما "الدعاية ضد النظام" السياسي للجمهورية الإسلامية و"التآمر ضد الأمن الوطني"، كما قال دهقان، فيما أسقطت السلطات أيضا الملاحقات ضد عدلخاه بتهمة "المساس بالنظام العام".



ويشار إلى أن أستاذة الأنتروبولوجيا المتخصصة في الشأن الشيعي فاريبا عدلخاه تعمل في مركز البحوث الدولية في كلية العلوم السياسية بباريس، وتأكد اعتقالها بتهمة "التجسس" في تموز/يوليو الماضي.



ولا تعترف إيران بازدواج الجنسية ورفضت مرارا طلبات من حكومات أجنبية للقيام بزيارات قنصلية لمعتقلين خلال الإجراءات القانونية.



والشهر الماضي استدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفير الإيراني للاحتجاج على "الاعتقال غير المقبول" لعدلخاه وأكاديمي فرنسي آخر هو رولان مارشال الموقوف بتهمة "التواطؤ ضد الأمن القومي"، مجددة مطالبتها بالإفراج عنهما.





فرانس24/ أ ف ب