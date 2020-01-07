اليونسكو تذكر ترامب بأن ضرب مواقع ثقافية إيرانية قد يرقى إلى جرائم حرب

في رد منها على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب المواقع الثقافية في إيران، ذكرت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" أودري أزولاي الاثنين الرئيس الأمريكي بالتزامات بلاده الدولية بحماية المواقع الثقافية والتراث العالمي في حال اندلاع نزاع. ويعتبر ضرب المواقع الثقافية في أحكام المعاهدات الدولية والقانون الأمريكي جريمة حرب.

إعلان اقرأ المزيد

ذكرت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) أودري آزولاي الاثنين الولايات المتحدة بأنها من الدول التي وقعت معاهدتين تنصان على حماية المواقع الثقافية في حال اندلاع نزاع، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب مواقع ثقافية إيرانية.



وخلال لقاء مع السفير الإيراني لدى المنظمة أحمد جلالي، شددت آزولاي على أن إيران والولايات المتحدة "وقعتا المعاهدتين" المبرمتين العامين 1954 و1972، وتنصان على حماية المواقع الثقافية والتراث العالمي، وفق بيان لليونسكو.



وذكرت المديرة العامة أيضا بـ"مضمون قرار مجلس الأمن 2347 الصادر بالإجماع عام 2017، والذي يدين تدمير التراث الثقافي"، وفق البيان.



وأشارت المنظمة إلى أن "معاهدة عام 1972 تنص أن على كل الدول الأطراف ‘التزام عدم اتخاذ تدبير متعمد من شأنه الإضرار بشكل مباشر أو غير مباشر بالتراث الثقافي أو الطبيعي في أراضي دول أخرى أطراف في المعاهدة‘".



وكان ترامب هدد السبت في تغريدة باستهداف 52 موقعا "هاما جدا لإيران وللثقافة الإيرانية"، إذا ردت طهران عسكريا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني بضربة أمريكية الجمعة في بغداد.



وقال إن عدد المواقع التي ذكرها يساوي عدد الرهائن الأمريكيين الذين احتجزوا في سفارة الولايات المتحدة في طهران أواخر عام 1979.



وأثارت تهديدات ترامب تنديدات في الولايات المتحدة ومن جانب خبراء قضائيين ودبلوماسيين سابقين وأعضاء في المعارضة الديمقراطية. وأشار هؤلاء إلى أحكام المعاهدات الدولية والقانون الأمريكي التي تعتبر ضرب مواقع ثقافية جريمة حرب.



وفي إيران 20 موقعا مدرجا على لائحة التراث العالمي لليونسكو، بينها مدينة بام الأثرية وبازار تبريز.

فرانس24/ أ ف ب