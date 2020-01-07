باريس وواشنطن تحددان مهلة 15 يوما للتوصل غلى تسوية بشأن الرسوم على شركات الانترنت

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء أن فرنسا والولايات المتحدة حددتا مهلة "15 يوما" للتوصل الى تسوية بشأن الرسوم على المجموعات الرقمية العملاقة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وكان لومير يتحدث في لقاء مع صحافيين في مقر وزارة المال الفرنسية، مع المفوض الأوروبي للتجارة فيل هوغان الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي "سيقف إلى جانب فرنسا".

وقال الوزير الفرنسي "حددنا مهلة 15 يوما تماما".

وكانت واشنطن أحيت قبل عام المفاوضات حول رسوم الشركات الرقمية داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بعدما عطلتها لسنوات. لكنها وضعت في كانون الاول/ديسمبر شروطا رفضتها باريس، ما أثار شكوكا بشأن امكان التوصل الى اتفاق عالمي بحلول نهاية 2020.

وبعدما أقرت باريس ضريبة على العائدات التي يحققها عمالقة الإنترنت في فرنسا وفي طليعتها مجموعة "غافا" التي تضم شركات غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون الأميركية، قد تصب الولايات المتحدة غضبها على منتجات مثل الشمبانيا وجبنة الروكفور وحقائب اليد ومساحيق التجميل والأواني الخزفية من صنع ليموج وغيرها.

© 2020 AFP