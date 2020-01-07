توتنهام يخسر جهود سيسوكو ثلاثة أشهر بعد جراحة في ركبته

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لندن (أ ف ب)

أعلن نادي توتنهام الانكليزي لكرة القدم الثلاثاء أن لاعبه الفرنسي موسا سيسوكو خضع لعملية جراحية في ركبته اليمنى ستبعده عن التمارين حتى شهر نيسان/أبريل المقبل.

وجاء في بيان على موقع النادي أن سيسوكو "خضع اليوم (الثلاثاء) لعملية جراحية في الرباط الجانبي لركبته اليمنى"، مشيرا الى ان الفريق الطبي يتوقع "عودته الى التمارين في أوائل نيسان/أبريل".

وقد تعرض الدولي الفرنسي للاصابة خلال خسارة "سبيرز" (صفر-1) أمام مضيفه ساوثمبتون في المرحلة 21 من الدوري مطلع العام الجديد، أجبرته على الغياب عن لقاء ميدلزبره من الدرجة الأولى في الدور الثالث من كأس انكلترا الاحد الذي انتهى بالتعادل الايجابي 1-1.

سيغيب بالتالي سيسوكو (30 عاما) عن عشر مباريات في الدوري الانكليزي بما فيها مواجهات أمام ليفربول المتصدر، مانشستر سيتي، تشلسي ومانشستر يونايتد، اضافة الى مبارتي فريقه امام لايبزيغ متصدر الدوري الالماني ضمن منافسات الدور 16 من دوري ابطال اوروبا.

وتعتبر هذه نكسة أخرى لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعد تعرض هدافه ونجمه هاري كاين في المباراة ذاتها لتمزق في العضلات الباطنية لفخذه الايسر، سيبعده لفترة طويلة عن الملاعب.

ويغيب عن صفوف نادي شمال لندن الحارس الفرنسي هوغو لوريس منذ تشرين الاول/اكتوبر لاصابته بخلع في كوعه، اضافة للويلزي بن ديفيس، فيما صرح مورينيو أن الفرنسي تانغي ندومبيلي "مصاب دائما" بعد خروجه عارجا في الشوط الاول امام ساوثمبتون.

© 2020 AFP