حشود ضخمة تشارك بمراسم دفن الجنرال سليماني بمسقط رأسه في كرمان

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كرمان (إيران) (أ ف ب)

تشارك حشود ضخمة صباح الثلاثاء في مراسم دفن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في مسقط رأسه في كرمان جنوب شرق إيران، كما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

وتبدو المشاركة الشعبية واسعة كما حدث الأحد والإثنين في طهران والمدن الأخرى التي شيعت جثامين سليماني ورفاقه الذين قتلوا معه في الضربة الأميركية في العراق.

وأشاد الجنرال حسين القائد العام للحرس الثوري الإيراني في خطاب أمام الحشد الذي اتشح بالسواد في ساحة أزادي بسليماني وأقرب مساعديه الجنرال حسين بورجعفري الذي قتل معه. وقال إن "الشهيد قاسم سليماني أقوى وحي اليوم بعد موته".

وقاطعه الحشد مرددا هتاف "الموت لأميركا".

واضاف أمام نعشي سليماني وبورجعفري أن "العدو قتله بطريقة ظالمة".

وذكرت الإذاعة الحكومية أن سليماني سيدفن في مدينة كرمان مسقط راسه بين الساعة 14,00 والساعة 16,00 (10,30 و12,30 ت غ).

© 2020 AFP