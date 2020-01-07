حشود من الإيرانيين في مراسم دفن سليماني بمسقط رأسه جنوب شرق إيران

أ ف ب

حمل نعشي قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ، 6 يناير/كانون الثاني 2020 في طهران.

تحضر حشود من الإيرانيين الثلاثاء مراسم دفن الجنرال قاسم سليماني بمسقط رأسه في كرمان جنوب شرق إيران. وفي كلمته، أشاد قائد الحرس الثوري بسليماني وأقرب مساعديه حسين بورجعفري الذي قتل معه في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد.

إعلان اقرأ المزيد

تشارك حشود ضخمة صباح الثلاثاء في مراسم دفن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في مسقط رأسه في كرمان جنوب شرق إيران.



وتبدو المشاركة الشعبية واسعة كما حدث الأحد والاثنين في طهران والمدن الأخرى التي شيعت جثامين سليماني ورفاقه، الذين قتلوا معه في الضربة الأمريكية في العراق.



وأشاد الجنرال حسين، القائد العام للحرس الثوري الإيراني في خطاب أمام الحشود الحاضرة لمراسم الدفن التي اتشحت بالسواد في ساحة أزادي، بسليماني وأقرب مساعديه الجنرال حسين بورجعفري الذي قتل معه. وقال إن "الشهيد قاسم سليماني أقوى وحي اليوم بعد موته". وأضاف أمام نعشي سليماني وبورجعفري أن "العدو قتله بطريقة ظالمة".

للمزيد: لماذا قتل الأمريكيون قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" ورجل إيران القوي؟

وكانت حشود من الإيرانيين تجمعت وسط طهران صباح الاثنين للمشاركة في تشييع جثمان الجنرال الإيراني، حيث أم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي صلاة الجنازة على جثمانه.

وكان إلى جانب خامنئي الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني وقائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي.

ولوحت الحشود الحاضرة لمراسم التشييع، والممتد طولها على مسافة كيلومترات، بأعلام حمراء بلون "الشهداء" وإيرانية، وكذلك بأعلام لبنانية وعراقية. كما رفعت هتافات، قالت فيها: "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل". فيما طالبت لافتات بالانتقام.



فرانس24/ أ ف ب