دورة بريزبين: عودة غير موفقة لشارابوفا

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بريزبين (أستراليا) (أ ف ب)

ودعت الروسية ماريا شارابوفا المصنفة اولى عالميا سابقا دورة بريزبين الاسترالية في كرة المضرب في دورها الاول بخسارتها المفاجئة امام الاميركية المغمورة جنيفر بريدي 6-3 و1-6 و6-7 (3-7) الثلاثاء.

وكانت شارابوفا تشارك في هذه الدورة بعد غياب عن الملاعب دام اربعة اشهر بسبب الام في كتفها وقد تلقت بطاقة دعوة للمشاركة في الدورة الاسترالية التي توجت بلقبها عام 2015.

وبعد ان حسمت المجموعة الاولى في صالحها، انهارت الروسية التي تحتل المركز 147 عالميا حاليا في المجموعة الثانية ثم الثالثة امام الاميركية المصنفة 53 عالميا والتي تأهلت من التصفيات.

وتلتقي بريدي في الدور المقبل الاسترالية اشلي بارتي المصنفة اولى عالميا.

© 2020 AFP