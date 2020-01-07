رالي دكار: برابيك ينتزع صدارة الدراجات وانسحاب القاسمي

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نيوم (السعودية) (أ ف ب)

انتزع الأميركي ريكي برابيك (هوندا) صدارة الترتيب العام لفئة الدراجات النارية، بعد فوزه الثلاثاء بالمرحلة الثالثة من النسخة الثانية والأربعين لرالي دكار الصحراوي المقام للمرة الأولى في السعودية.

وأنهى الدراج الأميركي البالغ من العمر 28 عاما مرحلة الثلاثاء التي أقيمت في نيوم، شمال غرب السعودية، لمسافة إجمالية تبلغ 489 كلم منها 404 كلم خاصة للسرعة، في الصدارة أمام زميليه التشيلي خوسيه إينياسيو كورنيخو فلوريمو والإسباني خوان باريدا بورت بفارق 9,39 و13,16 دقيقة على التوالي.

وأفاد برابيك من اكتفاء البريطاني سام سندرلاند (كاي تي أم) بالمركز السادس عشر وبفارق قرابة 39 دقيقة عن الأميركي، لكي ينتزع صدارة الترتيب العام، متقدما على فلوريمو وبورت بفارق قرابة 15 دقيقة.

ومن جهته، تراجع سندرلاند الى المركز الثامن مباشرة أمام حامل اللقب الأسترالي توبي برايس (كاي تي أم) الذي أضاع الكثير من الوقت وأنهى المرحلة في المركز الثاني عشر بعدما تاه لمسافة 900 متر عن المسار الصحيح.

وانسحب الفرنسي أدريان فان بيفيرين (ياماها) من السباق للمرة الثالثة تواليا، بعد سقوطه قاس عن دراجته في الكيلومتر الثالث فقط من المرحلة.

ونقل الدراج الفرنسي البالغ 29 عاما إلى مستشفى الملك خالد في تبوك من أجل اخضاعه للفحوص بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للرالي، مضيفا أن المعاينة الأولية التي خضع لها في المركز الطبي داخل مخيم المبيتـ أظهرت إصابته بكسر في عظم الترقوة وبكدمة في الورك.

ولم يكن فان بيفيرين الضحية الوحيدة البارزة في اليوم الثالث، إذ شهدت فئة السيارات انسحاب الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي اثر انقلاب سيارته (بيجو بألوان فريق أبوظبي للسباقات) حين كان يحتل المركز الثامن.

وتحطمت السيارة كليا إثر تدحرجها عدة مرات، والتالي كان من المستحيل اعادتها الى الرالي.

كما شهدت المرحلة اندلاع حريق في سيارة الروسي فلاديمير فاسيلييف (ميني)، وذلك في الكيلومتر الـ284، لكنه خرج وملاحه سالمين من السيارة من دون تمكنه من إكمال الرالي.

© 2020 AFP