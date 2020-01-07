ساديو مانيه مهاجم ليفربول ومنتخب السنغال أفضل لاعب إفريقي لعام 2019

حصد المهاجم السنغالي لنادي ليفربول الإنكليزي ساديو مانيه جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، وبذلك فاز مانيه للمرة الأولى في تاريخه باللقب وتفوق على زميله في فريق ليفربول، المصري محمد صلاح والذي توج بجائزة الأفضل عامي 2017 و2018.

إعلان اقرأ المزيد

فاز المهاجم السنغالي لنادي ليفربول الإنكليزي ساديو مانيه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019 الثلاثاء خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمدينة الغردقة المصرية المطلة على البحر الأحمر.



وحصد مانيه ابن الـ27 عاما اللقب للمرة الأولى في تاريخه متفوقا على زميله في فريق ليفربول، المصري محمد صلاح والذي توج بجائزة الأفضل عامي 2017 و2018، والجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي الفائز بها عام 2016.

ونافس مانيه على هذا اللقب على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، ليحقق أخيرا لقبا غاب عن بلاده منذ أن حصده مواطنه الحاجي ضيوف عامي 2001 و2002.



وعلى الرغم من أن مصر هي البلد المضيف للحدث إلا أن صلاح لم يحضر الحفل ليشارك مانيه فرحته، كما فعل السنغالي العام الماضي في دكار مع الفرعون المصري أثناء تتويجه. كذلك غاب محرز عن المشهد لانشغاله بمباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنكليزية اليوم.

وقال مانيه بعد تتويجه "كرة القدم هي وظيفتي وأنا أحبها وسعيد وفخور بهذا اليوم الكبير". وختم قائلا "أود أن أشكر كل شعب السنغال لدعمه لي طوال الوقت وقريتي الصغيرة البعيدة.. أنا واثق أنهم يرونا الآن على التلفزيون".



ويذكر أن مانيه أحرز خلال عام 2019 34 هدفا في 61 مباراة لعبها مع ناديه ليفربول الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا، كما صنع 12 هدفا وفقا لاحصاءات الاتحاد الإفريقي التي نشرها على حسابه الرسمي على موقع تويتر.



وأدى مانيه دورا موازيا تقريبا لصلاح (27 عاما أيضا) في مسيرة ليفربول في العام المنصرم. فهما تشاركا (مع مهاجم أرسنال الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ) لقب هداف الدوري الإنكليزي لموسم 2018-2019، وسجل المصري خمسة أهداف لليفربول في دوري الأبطال مقابل أربعة للسنغالي.



لكن الفارق الوحيد ربما بين الزميلين كان بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر في حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين، حيث خاب أمل المصريين بخروج منتخب الفراعنة من الدور ثمن النهائي بخسارة متأخرة بهدف نظيف أمام جنوب إفريقيا، بينما مكن مانيه المنتخب السنغالي من بلوغ النهائي قبل أن يخسر أمام محرز ورفاقه.



فرانس24/ أ ف ب