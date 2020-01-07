سجن مع وقف التنفيذ لبريطانية ادينت باتهام شبان إسرائيليين "زورا" باغتصابها في قبرص

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باراليمني (قبرص) (أ ف ب)

أصدرت محكمة قبرصية الثلاثاء حكما بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ على بريطانية أدينت بتوجيه اتهامات "زورا" لسياح اسرائيليين باغتصابها.

وعند إعلان محكمة في مدينة باراليمني بجنوب شرق الجزيرة، ابتسمت الشابة البالغة من العمر 19 عاما وعانقت عائلتها.

ويؤكد محاموها أن المحاكمة شهدت مخالفات خصوصا مع الرفض المتكرر للقاضي اعتبار أنها تعرضت لاغتصاب.

ويؤكد المحامون أن موكلتهم اغتصبت في 17 تموز/يوليو من قبل مجموعة من الشبان الإسرائيليين في غرفة فندق في مدينة ايا نابا (جنوب شرق).

وتم توقيف عدد من الاسرائيليين بعد ذلك ثم أفرج عنهم في نهاية تموز/يوليو بعد استجواب جديد للشابة تراجعت خلاله عن أقوالها.

وكان القاضي ميخاليس باباتاناسيو دانها في نهاية كانون الأول/ديسمبر مؤكدا أنها ادلت بإفادة "كاذبة". وأوضح ان توضيحات الشابة اتسمت "بتناقضات والتباس وغياب في المنطق ومبالغة".

لكن محاميها يؤكدون في المقابل أنها تراجعت عن أقوالها تحت ضغط الشرطة وأنها تعاني من ضغط نفسي بعد الصدمة.

وقال المحامي لويس باور إنهم استأنفوا الحكم وإنها ستغادر قبرص نهار الثلاثاء.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية عبرت في نهاية كانون الأول/ديسمبر عن "قلقها العميق" لأنها لا تعرف ما إذا كانت حصلت على "محاكمة عادلة". وقد تلقت مؤخرا دعما لضحايا الاغتصاب ومن مجموعات للدفاع عن حقوق الانسان.

وتجمع نحو خمسين اسرائيليا الثلاثاء أمام المحكمة تعبيرا عن تضامنهم مع الشابة البريطانية.

© 2020 AFP