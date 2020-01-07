فرنسا: الحكومة تبدأ جولة مفاوضات جديدة مع دخول التحرك ضد إصلاح أنظمة التقاعد شهره الثاني

بدخول التحرك ضد مشروع إصلاح أنظمة التقاعد شهره الثاني، بدأت الحكومة الفرنسية الثلاثاء جولة جديدة من المفاوضات مع النقابات وأصحاب العمل. ولدى خروجه من الاجتماع أعلن رئيس الحكومة إدوار فيليب أن الشركاء سيجتمعون اعتبارا من الجمعة للبحث في الأوجه المالية للمشروع.

إعلان اقرأ المزيد

بدأت الحكومة الفرنسية الثلاثاء جولة جديدة من المفاوضات مع النقابات وأصحاب العمل في وقت دخل التحرك ضد إصلاح أنظمة التقاعد يومه الـ34.



وقد سبق هذا اللقاء اجتماع أول عقد في وزارة العمل مع رئيس الوزراء إدوار فيليب المصمم على تطبيق الإصلاح الرامي إلى تغيير أنظمة التقاعد الـ42 وتوحيدها. ولدى خروجه من الاجتماع أعلن رئيس الحكومة أن الشركاء سيجتمعون اعتبارا من الجمعة للبحث في الأوجه المالية للمشروع.



وتخطت التعبئة ضد إصلاح أنظمة التقاعد 28 يوما متتاليا هو عدد قياسي من الأيام سبق أن سجل في 1986-1987. والخلاف هو الأطول داخل الشركة الوطنية للسكك الحديد منذ تأسيسها في 1938.



ووفق استطلاعات الرأي تراجع الدعم للإضراب بعد أعياد نهاية السنة لكن ما بين 44% (إيفوب) و60% (هاريس انتراكتيف) من الفرنسيين لا يزالون متضامنين مع الحراك.



وتترجم معارضة المشروع منذ الخامس من كانون الأول/ديسمبر في إضراب يؤثر خصوصا على تسيير القطارات في فرنسا ووسائل النقل العام في المنطقة الباريسية، وواجه المستخدمون جراء ذلك مشاكل جمة.



فرانس24/ أ ف ب