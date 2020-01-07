فورمولا واحد: فيرشتابن يمدد عقده مع ريد بول حتى 2023

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باريس (أ ف ب)

مدد الهولندي ماكس فيرشتابن عقده مع فريق ريد بول المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد، حتى نهاية موسم 2023، وذلك بحسب ما أعلن الثلاثاء السائق البالغ من العمر 22 عاما وفريقه النمسوي.

وقال فيرشتابن في بيان "إن وصول هوندا (كمزود بالمحركات لفريق ريد بول)، والتقدم الذي حققناه خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، يمنحانا المزيد من الحافز والاقتناع أنه بإمكاننا الفوز معا".

وشدد "أريد الفوز مع ريد بول وهدفنا بالتأكيد أن نقاتل معا من أجل الفوز باللقب العالمي".

ويدافع فيرشتابن عن ألوان ريد بول منذ 2016 بعد أن رقي من الفريق الرديف تورو روسو، وقد حقق في الموسم المنصرم أفضل نتيجة له بحلوله ثالثا خلف ثنائي مرسيدس بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس، وذلك بعد فوزه بثلاثة سباقات وصعوده على منصة التتويج في ستة سباقات أخرى.

© 2020 AFP