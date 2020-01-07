كأس الرابطة الانكليزية: سيتي يقترب من النهائي بثلاثية في مرمى يونايتد

إعلان اقرأ المزيد

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

قسى مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين على جاره وغريمه مانشستر يونايتد، وأسقطه في عقر داره بنتجة 3-1 في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الانكليزية لكرة القدم الثلاثاء ليخطو خطوة كبيرة نحو مباراة القمة.

قدم "سيتزنز" أداء مبهرا في الشوط الاول متفوقا على منافسه على كل الجبهات في ظل أخطاء دفاعية من أصحاب الارض، ساهمت في تسجيل الضيوف ثلاثة أهداف في الشوط الاول.

وكانت المرة الاولى التي تتلقى فيها شباك "الشياطين الحمر" ثلاثة أهداف في الشوط الاول على ملعب "أولد ترافورد" في جميع المسابقات، منذ مباراتهم أمام ميدلزبره في أيار/مايو عام 1997، وفق موقع "أوبتا" للاحصاءات.

وبعد أن تفوق يونايتد على جاره في مباراتهما الاخيرة في الدوري في كانون الاول/ديسمبر الفائت على ملعب الاتحاد، فشل في تحقيق فوز ثان على التوالي على غريمه للعام العاشر على التوالي، حيث نجح بالفوز عليه مرتين على التوالي آخر مرة في نيسان/أبريل من العام 2010.

وافتتح البرتغالي برناردو سيلفا التسجيل للضيوف بتسديدة صاروخية رائعة بيسراه من خارج المنطقة استقرت في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس الاسباني دافيد دي خيا (17).

واصل سيتي ضغطه وأثمر عن هدف ثان بعدما وصلت كرة طويلة الى رأس المدافع السويدي فيكتور لينديلوف، شتتها خاطئة ومهدها امام سيلفا الذي مررها الى زميله الجزائري رياض محرز حيث فشل لينديلوف مرة أخرى في ابعادها، ليتابع محرز طريقه نحو المرمى متجاوزا دي خيا (33).

عمّق الضيوف من جراح أصحاب الارض قبل الاستراحة عندما انطلقوا في هجمة مرتدة وصلت معها الكرة الى البلجيكي كيفن دي بروين على الجهة اليسرى داخل المنقطة، فراوغ المدافع فيل جونز ببراعة مسددا باتجاه المرمى كان لها دي خيا في المرصاد، الا انها ارتدت من البرازيلي أندرياس بيريرا ليسجل هدفا عكسيا في مرمى فريقه (39).

ومنذ خسارته أمام يونايتد في الدور الرابع من المسابقة في تشرين الثاني/أكتوبر عام 2016، لم يخسر سيتي في 16 مباراة من ضمنها لقاء اليوم (12 فوزا و4 تعادلات) وحقق خلال هذه السلسلة اللقب مرتين في العامين الماضيين.

كان محرز قريبا من تسجيل الهدف الرابع لسيتي عندما توغل الى داخل المنطقة عن الجهة اليمنى وسدد بقوة الا ان دي خيا تصدى برجله اليمنى للمحاولة (69).

وبعدها بدقيقة نجح يونايتد، بطل المسابقة عام 2017 بتقليص الفارق بفضل مهاجمه ماركوس راشفورد الذي وصلته الكرة من زميله الشاب مايسون غرينوود الذي اقتصها من وسط الملعب، فأسكنها على يمين الحارس التشيلي كلاوديو برافو (70).

ويلعب الاربعاء في نصف النهائي الآخر ليستر سيتي مع أستون فيلا على أن تقام مبارتي الاياب في 28 و29 من الشهر الحالي.

© 2020 AFP