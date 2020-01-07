محكمة في لوس انجليس توجه الاتهام لواينستين في اليوم الأول من محاكمته في نيويورك

إعلان اقرأ المزيد

لوس انجليس (أ ف ب)

وجهت محكمة في لوس أنجليس الإثنين اتهامات للمنتج الأميركي هارفي واينستين في قضيتي تحرش جنسي جديدتين في اليوم من محاكمته التي تجري في نيويورك.

وقالت المدعية العامة لمنطقة لوس أنجليس جاكي لاسي أن وانستين متهم في كاليفورنيا باقتحام غرفة سيدة في فندق لاغتصابها في 18 شباط/فبراير 2013، ثم بالاعتداء على سيدة أخرى في غرفة فندق في بيفرلي هيلز.

ولم تكشف هويتا السيدتين في هذه المرحلة من التحقيق الذي بدأ قبل عامين بعد شكاولا تقدمت بها حركة مكافحة التحرش الجنسي ويتواصل في لوس أنجليس. ويمكن أن يحكم على واينستين بالسجن لمدة تصل إلى 28 عاما إذاا تمت إدانته في كاليفورنيا.

وقالت لاسي "نعتقد أن الأدلة ستثبت أن المتهم استخدم سلطته ونفوذه للوصول إلى الضحايا وارتكاب جرائم عنيفة حيالهن".

وكانت محاكمة واينستين التي تشكل محطة رمزية كبيرة لحركة مكافحة التحرش الجنسين بدأت الإثنين في نيويورك

ومنذ أن بدأت صحيفة "نيويورك تايمز" كشف معلومات في هذا الإطار مطلع تشرين الأول/اكتوبر 2017، اتهمت أكثر من ثمانين امرأة من بينهن نجمات مثل غوينيث بالترو وأنجلينا جولي، المنتج النافذ وصانع النجوم، بالتحرش الجنسي.

غير أن المحاكمة لا تعني مباشرة سوى اثنتين منهن، في مؤشر إلى صعوبة بناء ملف جنائي من دون أدلة حسية وفي غياب الشهود، بشأن انتهاكات يعود كثير منها إلى سنوات طويلة خلت.

© 2020 AFP